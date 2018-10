Il settore cartario italiano è parte integrante dell’economia circolare in quanto utilizza materie rinnovabili, investe in efficienza energetica e nell’incremento della propria capacità di riciclo. Ogni minuto in Italia si riciclano 10 tonnellate di carta (di cui 2,5 nel distretto di Lucca). Alla produzione di un materiale sostenibile dalle mille applicazioni (che, tra l’altro, quotidianamente rende alla collettività un importante servizio di riciclo) non corrisponde ancora una adeguata considerazione da parte delle amministrazioni in termine autorizzativi e di infrastrutture. Da qui l’urgenza del dialogo tra imprese, amministrazioni e cittadini, senza trascurare l’esigenza dei tempi che sono fondamentali per ogni iniziativa imprenditoriale. Appuntamento a Lucca il 10 ottobre alle 10,30 per la tavola rotonda “Di quale fibra è l’economia circolare: lo sviluppo sostenibile alla prova dei fatti” all’interno della Mostra internazionale dell’industria cartaria. Alla tavola, coordinata da Claudio Romiti, Vice Direttore Confindustria Toscana Nord, parteciperanno Giorgio Bartoli, presidente Camera di Commercio di Lucca, Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Giulio Grossi, presidente di Confindustria Toscana Nord, Girolamo Marchi, presidente di Assocarta Alfredo Pini, responsabile Area Normativa Ispra.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook