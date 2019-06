Oggi a Porta Nuova a Milano, grazie a Legambiente e Lorien Consulting, inizia il suo percorso il Forum QualeMobilità e l’osservatorio nazionale sugli stili di mobilità degli italiani (qui il programma e la possibilità di iscriversi).

Tre i principali temi all’attenzione del primo appuntamento milanese del Forum: la transizione verso una mobilità a zero emissioni, la riforma del codice della strada e i nuovi mezzi elettrici, il ridisegno delle strade e degli spazi pubblici, soprattutto nelle città. I due strumenti avvieranno una attività permanente di monitoraggio dei comportamenti di mobilità degli italiani, di stimolo e controllo delle politiche e delle istituzioni. Oltre che di lancio di progetti per una mobilità a zero emissioni e socialmente sostenibile

