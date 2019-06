È possibile un mondo senza cannucce di plastica? Sì, basta partire da luoghi ben precisi e cambiare alcune abitudini culturali. Ne sa qualcosa Gabriella Silvestri, biologa originaria di Napoli e residente in Svizzera: la sua idea di cambiamento parte da un luogo sconosciuto nell’Oceano indiano, una piccola isola che risponde al nome di “Rodrigues Island”. Gabriella ha appena lanciato una campagna di crowdfunding per sostituire le dannosissime cannucce di plastica con quelle di bambù proprio partendo dall’isoletta, di circa 40mila abitanti, al largo della costa nord-est di Mauritius. La bevanda preferita sull’isola? Ovviamente l’acqua di cocco, da bere rigorosamente dai cocchi appena colti. Con una cannuccia. Di plastica, appunto. Che impiega anche due secoli per degradarsi, rilasciando sostanze chimiche tossiche per l’ambiente.

Dopo studi e ricerche Gabriella ha scoperto che negli ultimi 7 anni più di un milione di cannucce sono andate a finire nell’Oceano. Da lì l’idea di lanciare un progetto con un’alternativa alla plastica, che fosse biodegradabile, biologica, riutilizzabile, a bassissimo costo. Ha fabbricato così delle cannucce di bambù: “Ho fatto tutto da sola, postando foto e video sul mio blog di viaggi sostenibili Travel4thoughts; dalla raccolta delle canne di bambù alla creazione delle cannucce nella mia stanza”, racconta. Un progetto, per porre un freno all’inquinamento marino provocato dalla plastica, presentato anche al Governo dell’Isola: “Ho elaborato un project plan, con budget e tempistiche. Lo sviluppo del progetto avverrà grazie ad una ong locale che dà lavoro ai disabili per coltivare in maniera sostenibile il bambù. Questo progetto rientrerà negli obiettivi della Nazioni Unite per l’agenda del 2030 dove sono elencati i 17 SDGs (sustainable development goals) a livello globale”.

Intanto su GoFundMe ha lanciato un crowdfunding per raccogliere il budget necessario: servono fondi per iniziare la produzione, per la formazione tecnica per lavorare il bambù, per l’acquisto dei macchinari, per dare uno stipendio alle persone coinvolte nel progetto e per permettere l’esportazione al di fuori dell’isola.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook