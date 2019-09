A due giorni dal vertice sul clima dell’Onu, l’Ipcc (Intergovernmental panel on climate change) ha pubblicato un nuovo drammatico rapporto, dedicato agli oceani e alla criosfera, le parti congelate del pianeta. Si intitola “Special report on the ocean and cryosphere in a changing climate”. Annunciato al termine di una sessione plenaria di quattro giorni, nel Principato di Monaco, il rapporto è una sintesi di 7.000 papers scientifici di 36 paesi diversi, e non lascia margine al dubbio sulla crisi climatica in atto. Senza un drastico taglio delle emissioni climalteranti, gli oceani entro il 2100 si alzeranno oltre dieci volte più velocemente di quanto sia avvenuto nel XX secolo. Ovvero 15mm all’anno contro i 3,6 mm annui di oggi e i 1,4 mm del secolo scorso. Significa che il mare potrebbe sollevarsi di altri 84 cm entro fine secolo (secondo le stime più catastrofiche, addirittura 1,1 metri). Nello scenario migliore, con drastici tagli alle emissioni, si potrebbe limitare tale innalzamento a 43 cm.

I ghiacciai perderanno in media più di un terzo della loro massa nello scenario più grave (alte emissioni); alcune catene montuose potrebbero perdere oltre l’80% dei propri ghiacciai entro fine secolo e molti sparirebbero completamente. Il ritiro dei ghiacciai di montagna modifica la disponibilità e la qualità dell’acqua a valle, con pesante implicazioni per l’agricoltura e l’energia idroelettrica da cui dipendono le comunità locali.