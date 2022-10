Nuove soluzioni per la mobilità elettrica

Si amplia l’offerta di CHINT nell’ambito delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici. Dopo l’introduzione di CHINT CEP, stazione di ricarica a parete conforme al Mode 3, e di CHINT WCP-2, stazione di ricarica a parete di nuova generazione con lettore RFID CARD, CHINT lancia nel mercato italiano la nuova WCP-2x Smart .



Efficiente come CHINT WCP-2 ma ancora più completa,

CHINT WCP-2x Smart è una stazione di ricarica a parete

ideale per la ricarica delle auto elettriche in ambito residenziale e presso aziende e strutture commerciali private.

Conforme al Mode 3 (secondo la normativa IEC/EN 61851-1) e completa di Lettore RFID Card per l’abilitazione all’uso, CHINT WCP-2x offre un grado di protezione IP55, che consente l’installazione sia all’esterno che all’interno, ed è dotata di una protezione differenziale integrata pari a 6 mA in DC e di un controller di regolazione della corrente da 6 A a 32 A.

La tecnologia di identificazione automatica digitale RFID (Radio Frequency Identification) consente la rilevazione univoca delle card. La stazione di ricarica si attiva semplicemente avvicinando le tessere RFID preregistrate (in dotazione): in tal modo è possibile riservare l’utilizzo della stazione a un gruppo di utenti predefinito.

CHINT WCP-2x è facile da utilizzare anche a distanza grazie alla funzione Smart che consente di monitorare il sistema di ricarica da remoto e dall’app tramite Wi-Fi o Bluetooth. È inoltre dotata della funzione Power Management Solar grazie a cui è possibile sfruttare l’energia green del proprio impianto fotovoltaico e controllare il flusso di energia senza rischio di distacco dalla rete elettrica.

CHINT WCP-2x Smart è disponibile:

in versione monofase , con potenza erogabile fino a 7 kW;

, con potenza erogabile fino a 7 kW; in versione trifase, con potenza fino a 22 kW

con connettore e cavo di ricarica di 6 mt di Tipo 2 oppure presa di Tipo 2.

Se si desidera una soluzione autoportante, in alternativa all’installazione parete, è disponibile WCP-2COL un supporto realizzato in lamiera di ferro verniciata e zincata di colore bianco e di dimensioni h 1400 x l 180 x p 40 mm con fissaggio a pavimento.

Per la protezione della wallbox dal sovraccarico di corrente e dal cortocircuito, è possibile abbinare a WCP-2x Smart i dispositivi di protezione magnetotermica differenziale CHINT in versione monofase (1P+N; classe A da 30 mA; fino a 32 A; 4,5 kA) o trifase (3P+N; classe A da 30 mA; fino a 32 A; 6 kA).

CHINT WCP-2x è inoltre disponibile, su richiesta, con funzione integrata OCPP (Open Charge Point Protocol) per la comunicazione tra stazioni di ricarica per veicoli elettrici e sistemi di gestione centrale.

Per saperne di più sulle soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici CHINT visita il sito www.chint.it e consulta la pagina dedicata EV CHARGERS | CHINT



Publiredazionale a cura di CHINT