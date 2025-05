Il 78% dei prodotti in vendita online non rispetta le regole sulle sostanze chimiche. Due terzi non superano i test di sicurezza sugli acquisti. Ecco come Bruxelles prova a correre ai ripari

Questo contenuto è riservato a chi sostiene Nuova Ecologia! Un anno di approfondimenti e inchieste originali in esclusiva per te a soli 9,90€ ABBONATI Sei già abbonato? ACCEDI