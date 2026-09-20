Nuova Ztl sull’Appia Antica a Roma. Legambiente: “Più spazio per persone e la mobilità sostenibile”

Durante i fine settimana, stop alle auto dalle 7 alle 19 con la regola del varco unico. Una misura attesa da tempo che affianca la realizzazione del Grab, Grande raccordo anulare delle biciclette

Sull’Appia Antica, a Roma, ogni fine settimana sarà attiva una Ztl dalle 7 alle 19. Nel corso della Settimana europea della mobilità, la Regina viarum, la strada lungo la quale ammirare le bellezze della Roma antica, festeggia dunque un’importante novità con lo slogan “meno traffico, più bellezza”. Per celebrare l’attivazione della Ztl, il Giretto d’Italia è diventato una coloratissima macchia di persone in bicicletta che hanno percorso tutto il Grab – il Grande raccordo anulare delle bici, il percorso ad anello che attraversa Roma – con sosta al Mausoleo di Cecilia Metella. Legambiente, Salvaiciclisti, Fiab, insieme ad assessorato alla Mobilità e Roma Servizi per la Mobilità, e con la testa del gruppo di ciclisti guidata dall’assessore alla mobilità Eugenio Patanè, hanno festeggiato insieme la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la realizzazione in corso del Grande Raccordo Anulare delle Bici e la nuova disciplina di traffico dell’Appia Antica che la libererà gradualmente dalla tenaglia del traffico.

“Stop alla dittatura delle automobili, vogliamo più spazio per la mobilità sostenibile, la bellezza e le persone – dichiara Roberto Scacchi responsabile nazionale mobilità e presidente regionale di Legambiente -, per raggiungere questo obiettivo oggi è una giornata importante, che abbiamo voluto celebrare per bene, insieme, il mondo dell’associazionismo e l’amministrazione che sta concretizzando progetti, come quelli del Grab e dello stop alle auto sull’Appia Antica che aspettavano da troppo tempo. Ora puntiamo a rendere fruibile alle persone la regina viarum anche nei giorni feriali, dopo questa prima sperimentazione dei fine settimana, così come a generare tutte quelle corsie ciclabili che insieme al Grab stanno cambiando volto alla città e potranno aiutare la cittadinanza a cambiare radicalmente i modelli di spostamento, con meno auto, più mezzi pubblici, persone in bici e a piedi”.

Come funziona la Ztl sull’Appia Antica a Roma

La novità principale è la regola del varco unico: i veicoli che accedono alla zona a traffico limitato territoriale – ad eccezione delle categorie derogate che hanno libero accesso – per raggiungere proprietà o attività interne potranno farlo a condizione di uscire, nella stessa giornata, dallo stesso varco da cui sono entrati. In questo modo si eviterà che l’Appia Antica venga utilizzata come tratto di scorrimento tra i vari quartieri, consentendo a chi deve usufruire delle strutture interne di farlo in modo del tutto regolare.

La Ztlt sarà in vigore sabato e domenica dalle 7 alle 19, per tutto l’anno fatto salvo il mese di agosto. I varchi con controllo elettronico si trovano in tre punti: all’ingresso di via Appia Antica (da via delle Mura Latine), all’intersezione via Appia Antica-via Appia Pignatelli e all’accesso di via Ardeatina (da via delle Sette Chiese).