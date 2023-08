Nuova vita dagli scarti

Edizero valorizza materie ed eccedenze industriali sarde per creare prodotti innovativi e sostenibili

È possibile fare industria pulita preservando il territorio in cui si opera? Non sono molte le aziende che riescono a valorizzarlo, ma in Sardegna c’è Edizero che mette in contatto le diverse filiere utilizzando gli scarti di produzione: i materiali da smaltire si trasformano in biomateriali non inquinanti che non generano rifiuti. Edizero, che ha il suo polo operativo nell’area industriale di Guspini (Sud Sardegna), è composta da più aziende che collaborano in modo autonomo. Le filiere Edizero producono con industria a km zero decine di prodotti rinnovabili i cui nomi ricordano le materie di cui si compongono, tutte ricavate da sottolavorazioni agricole, boschive e minerarie.

Edizero pratica la cultura del senza: i prodotti delle filiere sono senza petrolio, senza veleni, senza inquinanti, senza impoverimento o sfruttamento di suolo e acqua. Per di più, utilizzano energie da fonti rinnovabili. Il New York Times ha inserito i prodotti delle sue filiere tra le dieci innovazioni che possono salvare il pianeta. Le filiere Edizero nascono nel 2010 sintonizzando in modo interdisciplinare industrie, mondo commerciale, distributivo, logistico e ricerca scientifica globale. All’inizio c’erano solo gli scarti di lavorazione della lana, poi sono seguiti il sughero, la canapa, le vinacce e le bucce di pomodoro: materiali da smaltire che si sono trasformati in biomateriali. Al momento sono presenti sul mercato circa 150 prodotti delle filiere Edizero come isolanti termici acustici, moduli coibenti portanti per coperture, pitture, rasanti, malte, colle, adesivi per piastrelle, geotessili disinquinanti, biotessili igrometrici e altri materiali specifici per i settori dell’edilizia acustica, interior design, geotecnica, agrotecnica, ingegneria ambientale, arredo e packaging. Molti di questi prodotti sono pluripremiati a livello internazionale e alcuni hanno persino vinto il Compasso d’Oro, considerato il premio Nobel del design.