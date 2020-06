Un nuovo progetto che prende il via dopo la sperimentazione positiva svolta nei mesi scorsi sul fiume Tevere e che restituisce valore ai parchi del Lazio / Fiumi, inaugurazione barriera antirifiuti sull’Aniene / Le barriere “acchiappa-rifiuti” per liberare i fiumi di Roma

Lunedì 22 giugno è stata inaugurata dalla Regione Lazio la nuova rete acchiappa plastica sul fiume Aniene. La barriera è stata collocata a Roma, nel Parco dell’Aniene all’altezza di Piazza Gola. Il progetto servirà a fermare le plastiche flottanti lungo il corso dell’Aniene e impedire che tali rifiuti arrivino in mare.

“Dopo la prima barriera sperimentale sul Tevere, è stata posizionata la seconda rete acchiappa plastica, questa volta sul fiume Aniene. Un altro tassello importante per la riqualificazione del nostro mare e dei nostri parchi – commenta Roberto Scacchi Presidente di Legambiente Lazio presente all’inaugurazione – il progetto contribuirà in maniera concreta a fermare il flusso di rifiuti galleggianti presenti nel fiume, prima che questi arrivino in mare riempiendo i litorali e contribuendo all’inquinamento del Mediterraneo. I rifiuti che finiscono nel mare di Ostia provengono infatti quasi sempre dall’entroterra e rischiano di rilasciare sostanze, come le microplastiche, in grado di inserirsi nella catena alimentare attraverso i pesci, tornando drammaticamente al mittente”.

“La barriera collocata questa mattina assume un’ulteriore valenza – conclude Scacchi – ovvero quella di ricordarci che è fondamentale per la nostra salute e per l’ambiente che tutti i parchi del Lazio restino fruibili, sicuri e puliti. In un momento così difficile in cui anche le ferie estive si concretizzeranno in viaggi e gite di prossimità, le aree verdi del nostro territorio avranno un valore sociale e culturale cruciale”.

Alla presentazione del progetto, erano presenti il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente di Corepla Antonello Ciotti, Cristiana Avenali, Responsabile Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio e Maurizio Gubbiotti, presidente di RomaNatura.