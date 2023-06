Nuova luce al camino storico di Palazzo Farnese

A Palazzo Farnese tornano a splendere il Camino e le statue allegoriche del Salone d’Ercole grazie a Palazzetti e a Fondaco Italia.

Per l’inizio dell’estate 2023, Palazzo Farnese rimane ‘’aperto per lavori’’ nell’ambito di una vasta campagna di restauro, avviata nel 2021 per ridare tutta la sua bellezza originaria a questo capolavoro del Cinquecento, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia.

Dopo due mesi di attento ed appassionato lavoro, i restauratori di Consorzio Pragma hanno ridato nuova luce al camino ed alle statue dell’Abbondanza e della Carità del Salone d’Ercole di Palazzo Farnese.

Tutto ciò grazie al progetto “La cornice del Tempo – curiamo il passato per dare bellezza al futuro” sostenuto da Palazzetti in collaborazione con Fondaco Italia; un viaggio, iniziato a Venezia (Palazzo Ducale) e proseguito a Torino (Palazzo Reale) ed arrivato nei giorni scorsi a Roma, che ha l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione dei beni culturali italiani.

Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia, si è rallegrato del restauro di “queste opere imprescindibili da Palazzo Farnese. Il camino detto del Vignola, ideato nel 1564 su commissione del cardinale Ranuccio Farnese all’architetto Jacopo Barozzi detto il Vignola, si impone come un testimone monumentale dell’arte del suo tempo. Voglio ringraziare lo sponsor, il Gruppo Palazzetti, e Fondaco Italia, che intervengono in un momento di grande cooperazione tra Francia e Italia per la protezione del nostro patrimonio”.

Enrico Bressan, Presidente Fondaco Italia è “grato all’Ambasciatore Christian Masset e a tutti i suoi collaboratori per aver reso possibile questo progetto. Realizzare questo restauro grazie a Palazzetti, gruppo leader a livello internazionale nel settore del riscaldamento domestico, è motivo di grande soddisfazione per noi a dimostrazione di un’imprenditorialità illuminata che fa della cura del patrimonio artistico una parte integrante della propria attività aziendale. Questa è la forma autentica e concreta di responsabilità sociale d’impresa, di sostenibilità nei riguardi dell’arte, un gesto d’amore per rendere, con un gioco di parole, ancor più bella la bellezza”.