Kaffa, la nuova linea profumata di Helan, caratterizzata da un bouquet aromatico, speziato e ambrato

Una fragranza unica per una donna dal carattere energico e affascinante, dalla sensualità travolgente ma equilibrata nei suoi contrasti. Caratterizzata da una naturalità estrema, Kaffa suscita molteplici emozioni e sensazioni piacevoli traendo la sua energia positiva, nelle note di testa, dal contrasto tra dolce e amaro della vaniglia e anice, liquirizia e mandorla amara per un “Orientale” di nuova generazione.

Al suo interno chicchi di caffè dall’aroma lieve e ben equilibrato, sembrano preparare il naso ad accogliere i vivaci toni floreali dell’assoluta di fiori d’arancio e gelsomino, luminosi fiori bianchi, che ben si abbinano al dinamismo del pepe rosa per una fragranza sorprendente ed equilibrata. Le note di fondo, morbide e rotonde, del patchouli e sandalo si stendono su un letto irresistibilmente caldo di ambra e legni di cashmere per un sentore irresistibile.

La nuova linea profumata di Helan si carica di sapienti tradizioni, proprie di una remota regione situata lungo le coste del Mar Rosso, e irrompe in una foresta tropicale straripante di colori e personalità.Una nota aromatica, speziata e ambrata che si sviluppa con un extention di prodotti dedicati alle personalità energiche: dallo shampoo doccia gel profumato energizzante per corpo e capelli (200 ml) al latte fluido profumato idratante energizzante per il corpo (200 ml), dal burro profumato nutriente vellutante per il corpo (200 ml) alla crema profumata protettiva nutriente per mani e unghie (50 ml), fino al deodorante profumato in spray analcolico senza sali di alluminio (100 ml) e al burro detergente cremoso delicato per mani e unghie (40 ml).