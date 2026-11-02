Lo spin off editoriale di “Nuova Ecologia” punta sui libri e gli ebook per raccontare attraverso saggi, reportage giornalistici, collettanee e testimonianze di prima mano come sta cambiando il Pianeta che abitiamo

Che senso ha pubblicare libri al tempo dell’iper informazione? Può il lettore aggrapparsi ancora a delle pagine di carta per barcamenarsi nel flusso costante di notizie che gli piovono ogni secondo addosso dai nuovi media e dai social network? E, una volta a bordo, queste pagine sapranno aiutarlo nel riconoscere una notizia vera da una che invece non lo è?

Per rispondere che “sì, è ancora possibile”, nasce “Nuova Ecologia Storie”, lo spin off editoriale di “Nuova Ecologia” che punta sui libri, quelli di carta ma anche in formato ebook, per raccontare attraverso saggi, reportage giornalistici, collettanee e testimonianze di prima mano come sta cambiando tutto ciò che accade dentro e attorno al Pianeta che abitiamo: la crisi climatica, la transizione energetica, le vecchie e nuove forme di inquinamento, l’accelerazione di uno sviluppo tecnologico che rischia di lasciare troppe persone indietro, le battaglie a difesa dei diritti civili e dell’ambiente, le scelte e le azioni di chi, ogni giorno dal basso, prova a fare la differenza.

Il primo volume a uscire allo scoperto, disponibile in formato cartaceo e digitale su Nuovaecologia.it e su tutti gli store on line, si intitola “Il direttore e la ramazza”. A scriverlo è Massimiliano Massimi, dal 2022 direttore generale di Minerva Ambiente, la società in house di dieci municipalità della Città metropolitana di Roma. A introdurlo è una prefazione firmata da Alessio Ciacci, ecomanager impegnato da anni nel rivoluzionare i processi di gestione e immissione al riciclo dei rifiuti. Il libro è il racconto, “da dentro”, di chi per mestiere si occupa dell’igiene e del decoro delle città, dei paesi e dei quartieri che viviamo. Un mestiere che, dall’esterno, viene percepito spesso in modo superficiale come un servizio di base: importante, certo, ma elementare. Pochi si immaginano la complessità organizzativa che sta dietro una mattina qualunque in cui i mastelli sono svuotati, le strade pulite, le isole ecologiche operative. E, ancora meno, si pensa alle persone che rendono possibile tutto questo.

Questo libro, scritto in modo semplice ma puntuale e ben argomentato per come solo saprebbe fare un addetto ai lavori, è un invito a cambiare prospettiva nell’osservare un lavoro che tendiamo a dare per scontato e, che invece, ogni giorno contribuisce in modo determinante al benessere di territori e comunità. Un racconto originale, in presa diretta. Il primo di una lunga serie pensata per rendere sempre più unico e interessante il catalogo di Nuova Ecologia Storie.