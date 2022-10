2002-2022: il nostro magazine online compie vent’anni

Il 7 ottobre 2002 sbarcavamo in rete con lanuovaecologia.it. Per i vent’anni il magazine online si rifà il look e inaugura l’abbonamento all’edizione digitale

Compie vent’anni, e questo mese si rifà il look. Lanuovaecologia.it è andata online per la prima volta il 7 ottobre 2002 con un progetto ambizioso: portare ogni giorno l’ambiente in prima pagina. Il nostro sito è stato infatti il primo quotidiano online dedicato all’ecologia, ricco di notizie e approfondimenti su biodiversità, inquinamento, ecomafia, cultura, stili di vita responsabili, e gli interventi di alcuni nostri storici rubrichisti, fra tutti i compianti Fabrizio Giovenale e Lino Matti.

A ottobre 2022 la home page cambia grafica per esaltare il formato magazine della nostra edizione digitale.

In apertura ci sarà sempre un dossier dedicato al tema caldo del momento, nel taglio alto il primo piano con le notizie di più stretta attualità e a seguire inchieste, interviste e articoli tratti dal mensile. La vignetta di Gianlorenzo Ingrami avrà uno spazio fisso nella nostra home page, così come i nostri autori: Mauro Albrizio, Domenico D’Alelio, Lorenzo Ciccarese e Carlo Infante. A seguire i podcast, la sezione ecopedia e le proposte di lettura e di appuntamenti culturali.

Una vera e propria novità è l’edizione digitale della Nuova Ecologia in abbonamento. I principali contenuti del mensile cartaceo saranno pubblicati nella loro versione web. I lettori abbonati al digitale potranno dunque leggere gli articoli già dal primo di ogni mese, e fruire dello “sfogliabile” della rivista cartacea. Tutto grazie alle funzionalità del nuovo store, nel quale troverete anche il nostro ebook e le riviste QualEnergia e Rifiuti Oggi pubblicate da Editoriale La Nuova Ecologia.

Buona lettura.

Una comunità che ama il pianeta

