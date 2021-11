“La strada è di tutti”: il cambiamento degli stili di mobilità al centro della Nuova Ecologia di novembre

E anche l’inchiesta sul nucleare, l’intervista all’ex calciatore Liliam Thuram, il ritratto del Nobel Giorgio Parisi e tanto altro

Più italiani al volante, ma anche più pedoni e ciclisti per strada: la Nuova Ecologia di novembre dedica la sua storia di copertina, “La strada è di tutti”, al cambiamento degli stili di mobilità in Italia, mettendo a confronto le abitudini di spostamento in città osservate negli ultimi mesi con quelle dell’era pre-Covid. A perdere passeggeri, in questo scenario in mutamento, sono i trasporti pubblici, a differenza delle automobili che invece continuano a essere il mezzo prescelto per ben due terzi degli spostamenti. Al contempo, sono in tanti a riscoprire il gusto di muoversi a piedi, in bici o in monopattino. Una tendenza confermata anche dall’ultimo sondaggio Ipsos-Legambiente e raccontata sulle colonne del mensile che approfondisce i dati, le necessità e le possibili soluzioni perché le città italiane arrivino, finalmente, a “Cambiare marcia”.

Sul tema energia, Massimo Scalia firma l’inchiesta “Reattori di lotta e di governo” e spiega perché l’impiego del nucleare di quarta generazione – tornato al centro del dibattito dopo le esternazioni del ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani – non sia una strada praticabile. Reattori di quarta generazione e fusione nucleare sono anche al centro di Unfakenews, la campagna di Nuova Ecologia e Legambiente nata per contrastare le bufale ambientali. A curare lo spazio riservato alle “Domande e risposte” sull’argomento è l’ingegnere Alex Sorokin: da “se utilizzassimo il nucleare la nostra bolletta elettrica sarebbe decisamente più bassa” a “con le tecnologie di IV generazione le centrali nucleari saranno sicure”, l’esperto controbatte alle false convinzioni più diffuse al riguardo.

Campione dentro e fuori al campo, l’ex calciatore francese e difensore di Parma e Juventus Lilian Thuram – a colloquio con Elisa Corazzini – racconta il suo ultimo libro, Pensiero bianco, un saggio che affronta il razzismo dalla parte di chi lo esercita. Da sempre in lotta per la giustizia e l’uguaglianza, contro ogni discriminazione, l’autore parte dalle radici storiche del concetto di razza quale giustificazione al dominio dell’Occidente sul resto del mondo. Ambiente incluso. “Chi ha costruito l’idea di una gerarchia tra gli uomini per trarne vantaggio”, osserva, “inevitabilmente si pensa anche superiore alla natura”.

Roberto Della Seta firma, invece, il ritratto del neo Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, e mette in luce gli aspetti inediti di uno scienziato “sociale” da sempre attento ai fenomeni di degrado ambientale: dalle prime mobilitazioni antinucleari di fine anni ‘70 all’adesione, nel 2002, all’appello promosso da Legambiente contro il fondamentalismo di chi nel mondo ecologista esprime posizioni antiscientifiche. Un “Pensiero stupendo” che ha spesso posto al centro delle proprie riflessioni la necessità di “socializzare” la scienza e di liberarla da ogni pregiudizio.

E ancora, alla scoperta dei “Semi d’accoglienza” di OrtoMondo, realtà animata da un gruppo di volontari che nella Piana del Sele ha dato vita a un orto sociale e a un housing condiviso per richiedenti asilo dove si pratica l’inclusione. In apertura, lo speciale sul lancio del nuovo appuntamento settimanale con Pianeta 2030, una produzione Next New Media e Nuova Ecologia: ogni venerdì mattina le notizie italiane e internazionali più interessanti su politica, cronaca, economia, cultura e scienza raccontate da Tiziana Guerrisi sulle principali piattaforme per podcast.

Questi e altri contenuti saranno al centro della presentazione del numero di novembre della Nuova Ecologia, in diretta oggi dalle ore 11,30 sul sito web lanuovaecologia.it, sui canali social della rivista e sulla pagina Linkedin di Legambiente.

Introduce e modera Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia, intervengono: Andrea Poggio, responsabile mobilità sostenibile di Legambiente, Massimo Scalia, presidente Commissione scientifica sul Decommissioning, Paola Gianotti, ultra cycler e mental coach, e i giornalisti di Nuova Ecologia Fabio Dessì, Rocco Bellantone, Giulia Assogna ed Elisa Cozzarini. Durante la presentazione Gianlorenzo Ingrami realizzerà delle vignette in diretta.

Leggi l’editoriale del direttore Francesco Loiacono

Rivedi la presentazione del numero di novembre