“Un mare di energia”, la Nuova Ecologia di luglio-agosto

Al centro del mensile l’eolico offshore, il miglior alleato nella lotta alla crisi climatica eppure ancora osteggiato. E ancora l’inchiesta sulla minaccia del nuovo inceneritore a Roma, lo speciale Ecoforum 2022, il racconto delle diversità e l’intervista allo scrittore Matteo Righetto. La presentazione in diretta streaming oggi, 1 luglio, alle 11.30 sui canali social della rivista e sul profilo LinkedIn di Legambiente

L’eolico offshore, in particolar modo quello galleggiante, è la fonte rinnovabile che può fare la differenza nelle nostre acque, spazzando via le paure degli impatti paesaggistici e facendo bene all’economia: è questo il grande tema al centro della storia di copertina della Nuova Ecologia di luglio-agosto. Parchi eolici a distanze tali dalla costa che l’occhio umano li noterebbe appena, che garantirebbero un’elevata produzione di energia e rilancerebbero l’economia locale e nazionale: è il racconto dei servizi di Sergio Ferraris, Luisa Calderaro e Katiuscia Eroe che individuano le opportunità ma anche gli ostacoli e i ritardi che tengono sotto scacco quel “mare di energia”, offerto dal sole e dal vento.

La minaccia del nuovo inceneritore a Roma, annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri, nell’inchiesta di Rocco Bellantone “L’inceneritore che non s’ha da fare”. Una sconfitta per la città e per l’intero Paese, che dovrebbe invece muoversi per progettare e realizzare impianti per il riciclo dei rifiuti. Le bufale sulla termovalorizzazione nel focus di questo mese della campagna Unfakenews a cura di Francesco Ferrante, vicepresidente Kyoto Club, che smentisce le “balle sui rifiuti”. L’economia circolare, al centro dell’Ecoforum 2022 organizzato da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club il prossimo 5 e 6 luglio a Roma, nell’articolo di Rocco Bellantone dal titolo “La corsa (a ostacoli) alle materie prime seconde”. Un quadro sui fondi del PNRR e i bandi del Mite per gli impianti di trattamento e riciclo, e il monito che questi non bastano a superare le fragilità dell’approvvigionamento di risorse e materiali: servono norme adeguate e nuovi decreti end of waste.

“Bagni di foresta” con l’articolo di Giulia Assogna sulla pratica del “forest bathing”: nata in Giappone negli anni ‘80 ma ormai diffusa in tutto il mondo, permette un’immersione totale nella natura, per risvegliare corpo e mente. Parole d’ordine: diritto alla disconnessione, silenzio, gratitudine e riscoperta dell’istinto.

“Ricostruire la felicità dopo le macerie”. La storia di Sirio e della sua famiglia nella lunga intervista di Fabio Dessì alla madre, Valentina Perniciaro. Nel libro “Ognuno ride a modo suo”, pubblicato da Rizzoli, c’è il racconto della lotta portata avanti dalla famiglia per far evadere il figlio dallo stato vegetativo a cui sembrava condannato senza appello. Una lotta che continua per tutti, non solo per Sirio, per cercare risposte concrete, fuori dalla retorica, ai “bisogni speciali”. E che ha portato alla nascita della Fondazione Tetrabondi. Per contribuire a una società finalmente capace di guardare alle diversità come a una sfumatura dell’essere umano.

E ancora l’intervista di Roberto Carvelli a Matteo Righetto, autore del libro La stanza delle mele dedicato al futuro sostenibile delle montagne: luoghi caratterizzati da fatica, isolamento e tradizioni radicate, per cui spesso spopolati, ma che possono invece essere rilanciati, se si supera una visione di queste come parco giochi o esperienze wilderness per allontanarsi dalla frenesia della città.

Questi e altri contenuti saranno al centro della presentazione di Nuova Ecologia di luglio-agosto, in diretta streaming oggi, 1° luglio, alle ore 11,30 sul sito (lanuovaecologia.it) e sui canali social della rivista, oltre che sul profilo Linkedin di Legambiente.

Introduce Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia. Partecipano: Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente; Andrea Porchera, Relazioni istituzionali e comunicazione Renexia; Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club; Sergio Ferraris, direttore della rivista QualEnergia; Federica Barbera, portavoce di Goletta Verde; i giornalisti di Nuova Ecologia Rocco Bellantone e Giulia Assogna.

Durante la diretta Gianlorenzo Ingrami realizzerà delle vignette sui temi trattati

