“I cantieri dell’economia circolare” su Nuova Ecologia di luglio e agosto

Buone performance ma servono nuovi decreti End of Waste e più impianti di riciclo. In questo numero anche l’intervista a Riccardo Milani, regista di “Un mondo a parte”, e spunti di viaggi tra cultura e natura nel focus “Sulle strade degli scrittori”

In primo piano su La Nuova Ecologia di luglio e agosto le ottime performance di circolarità che l’Italia mostra sul fronte degli imballaggi, degli oli minerali usati, del vetro e dell’alluminio. Ma anche tutti i passi che ancora bisogna compiere sia a livello di investimenti sia normativo per la realizzazione di ulteriori impianti di riciclo e di nuovi decreti End of Waste. Tutto questo è racchiuso nella sezione “I cantieri dell’economia circolare” che questo mese apre il nuovo numero della rivista, dedicando ampio spazio al tema dell’economia circolare su cui anche la nuova leadership europea è chiamata ad agire incentivando maggiormente il riciclo dei rifiuti.

Tra le storie riportate nella rivista, l’intervista al regista Riccardo Milani che nel suo ultimo film “Un mondo a parte” racconta quanto senso di comunità viva ancora nelle aree afflitte dallo spopolamento. Un fenomeno che la ventennale campagna “Voler bene all’Italia” di Legambiente cerca di contrastare lavorando sulla tenuta e sul valore dei piccoli comuni a partire dalla transizione energetica e dal patto generazionale. Trova spazio nella Nuova Ecologia un’altra campagna dell’associazione ambientalista: il bilancio finale di “C’è puzza di gas” sugli sprechi di gas metano dagli impianti italiani a fonti fossili ha rilevato perdite in 34 impianti su 45 monitorati tra Abruzzo, Lombardia e Piemonte.

La sezione “In viaggio” del mensile dedica all’edizione di luglio e agosto un focus sui cammini letterari che da Nord a Sud portano i lettori nei luoghi cantati dagli autori di romanzi e film. Un nuovo modo di fare ecoturismo, fra natura e cultura: dai percorsi che si intrecciano con le opere di Beppe Fenoglio al cammino dedicato ai Promessi Sposi di Manzoni, dai luoghi cari allo scrittore Tiziano Terzani al percorso che porta a conoscere i luoghi di Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, fino ad arrivare, solo per citarne alcuni, alla “Strada degli scrittori” che da Caltanissetta e Porto Empedocle ripercorre i luoghi degli scrittori siciliani Pirandello, Sciascia e Camilleri.

La panoramica del nuovo numero della rivista si chiude con la presentazione dell’edizione numero 36 di FestAmbiente, lo storico festival di Legambiente che quest’anno, dal 7 all’11 agosto a Rispescia (GR), farà scuola alle kermesse italiane ed europee sul fronte della sostenibilità. Tra gli ospiti i Modena City Ramblers, Piero Pelù e Ginevra Di Marco.