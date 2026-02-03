Fuori dai Giochi, La Nuova Ecologia di febbraio 2026

Un focus su Milano Cortina 2026 tra ritardi e promesse mancate. E anche il mondo alla prova dell’America di Trump, l’emergenza abitativa e il rischio climatico negli Stati Uniti, e le contraddizioni della transizione automobilistica europea

“La Nuova Ecologia” di febbraio accende i riflettori sulle Olimpiadi Invernali, confutando la narrazione ufficiale di “Milano Cortina 2026”. E lo fa dati alla mano. Al centro del servizio di copertina, “Eredità olimpica”, c’è la legacy dei Giochi: ciò che resterà sui territori, e alle comunità che li abitano, una volta spente le luci, tra impatti ambientali, scarsa trasparenza e ritardi nella realizzazione delle opere.

Secondo il terzo report della rete civica Open Olympics 2026, infatti, soltanto 42 interventi saranno conclusi prima dell’inizio delle competizioni, mentre il 57% sarà completato dopo. Con l’ultimo cantiere che dovrebbe chiudere addirittura nel 2033. Il tutto senza che sia mai stata resa pubblica l’impronta di CO₂ delle singole opere.

Un primo bilancio su “Milano Cortina 2026” sostiene sulle pagine del mensile Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, arriverà a marzo con il dossier dell’associazione “Neve Diversa”. Quello che è già evidente, come scrive il direttore Francesco Loiacono nel suo editoriale, è che questi Giochi sono “una grande occasione mancata e uno sfregio al già fragile ecosistema alpino. Basta replicare modelli che ignorano la crisi climatica e consumano risorse preziose”.

Sulle pagine del numero di “Nuova Ecologia” trova poi spazio un “distillato” del talk trasmesso su nuovaecologia.it nell’anniversario dell’insediamento di Trump. Con gli interventi di Federico Leoni e Marina Catucci, corrispondenti dagli Usa per “SkyTg24” e “il manifesto”, e di Ottorino Cappelli, professore di Politica comparata all’Università “L’Orientale” di Napoli, il confronto ha affrontato la crisi climatica, l’attacco al multilateralismo, le mire espansionistiche in politica estera e la limitazione delle libertà sul fronte interno.

Per restare negli Stati Uniti, tra le storie del mese troviamo anche l’articolo “Cara dolce casa”, dov’è raccontata la crisi che sta colpendo il cuore del sogno americano: la casa. L’impennata dei prezzi delle assicurazioni per gli eventi estremi sempre più frequenti, come incendi, uragani e alluvioni, impoverisce le comunità locali, rendendo instabile il mercato dei mutui. Con il rischio che la crisi diventi anche immobiliare e finanziaria.

Nella sezione della rivista dedicata ai temi della transizione, il servizio “Indietro tutta” analizza invece il rallentamento del mercato europeo delle auto elettriche, nonostante l’aumento delle vendite e la crescente accessibilità dei prezzi. Lo fa ricostruendo la svolta impressa dalla Commissione europea, che nel “Pacchetto automotive” ha archiviato lo stop ai motori a combustione previsto per il 2035. Una scelta che divide Stati membri e istituzioni, mentre il settore continua a soffrire una crisi profonda.

Segnaliamo infine il “fumetto del mese”: l’esordio di Isabella Tiveron per Coconino Press, che ha trasformato il romanzo “Fine” di Giuseppe Civati e Marco Tiberi in graphic novel. Nel 2042 la Terra, stravolta dalla crisi climatica, è al punto di non ritorno: i pochi sopravvissuti, come la protagonista, possono solo cercare di fuggire da un mondo in fiamme. Una storia di trasformazione delle cose e delle persone, costellata di rimpianti che possiamo ancora risparmiarci. Un messaggio dal futuro, perché il futuro possa esistere ancora.