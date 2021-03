Nuova Ecologia entra in classe

Fino al 10 marzo le scuole possono abbonarsi alle riviste di Legambiente con il 90% dell’importo coperto dal contributo statale alla didattica e alla lettura critica. E per tutto il 2021 Nuova Ecologia riconosce lo sconto del 10% agli istituti scolastici e la copia digitale omaggio.

Stanno per scadere i termini per la presentazione di domande per il rimborso della spesa sostenuta dalle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani e periodici, come da indicazioni del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria.

Per gli istituti un’occasione importante per far crescere competenze e interessi delle ragazze e dei ragazzi grazie alle nostre pubblicazioni portatrici sane di un’informazione libera e seria, come da programma della campagna Unfake News. Sempre più decisiva per costruire la società della conoscenza di cui abbiamo bisogno per affrontare le sfide di questa epoca critica. Le nostre riviste, nate sotto l’egida di Legambiente, possono essere gli strumenti adatti per questo compito educativo: contenuti originali, scritti da giornalisti professionisti ed esperti ambientali, tematiche di grande attualità e di sicuro interesse per docenti e discenti, trattate con la giusta passione ecologista ma anche con grande competenza e serietà scientifica. Per aiutare ulteriormente la diffusione di una cultura critica e dell’abitudine alla lettura, ecco la proposta di un ulteriore vantaggio: sconto del 10% per gli abbonamenti riservati agli istituti scolastici e, in aggiunta alla copia cartacea, l’accesso in omaggio alla versione digitale (normalmente riservata ai soci Legambiente). Inoltre per i docenti è facile spendere sul nostro store parte del proprio Bonus Carta del Docente per l’acquisto di singole copie o abbonamenti alle nostre riviste.

