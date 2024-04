La Nuova Ecologia di aprile

In copertina, con il Piano Mattei il governo punta a far diventare l’Italia l’hub energetico dell’Europa nel Mediterraneo, trascurando il futuro rinnovabile dell’Africa. Poi i pericoli dell’amianto all’Isochimica di Avellino, l’inchiesta sugli allevamenti ittici e tanto altro

Il Piano Mattei del governo Meloni, sottraendo 5,5 miliardi di euro dal Fondo per il clima e dalla cooperazione allo sviluppo, “condanna” l’Italia a diventare l’hub europeo delle fossili nel Mediterraneo, anziché quello delle rinnovabili. Un’operazione che ignora le potenzialità dei Paesi africani sul fronte delle rinnovabili. “L’inganno del gas”, titola in copertina “Nuova Ecologia” di aprile. E all’interno spiega ai lettori perché bisognerebbe cambiare rotta al più presto, per uscire dalle fossili, combattere la crisi climatica e aiutare a crescere l’Africa, dove oggi arriva appena il 2% degli investimenti globali nell’eolico e nel fotovoltaico.

Il mensile di Legambiente ricorda poi che il 28 aprile ricorre la “Giornata per le vittime dell’amianto”. A 32 anni dalla sua messa al bando in Italia la fibra “killer” uccide ancora seimila persone all’anno e sono ancora troppi gli edifici pubblici e i siti industriali da bonificare. Tra questi l’Isochimica di Avellino, raccontata nel servizio “Una fabbrica da smaltire”: lì centinaia di operai per anni hanno rimosso l’amianto dalle carrozze ferroviarie senza le dovute precauzioni e oggi sono ancora in attesa di giustizia e della bonifica del sito.

Sulle pagine della rivista c’è poi l’inchiesta “Ecosistemi a strascico”, che si concentra sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (nota come pesca Inn), che rende impossibile gestire equamente le risorse ittiche. Le misure dell’Unione Europea per fermarla non funzionano perché ogni Stato agisce a suo piacimento, senza di fatto nessun controllo.

Per restare in mare, segnaliamo l’intervista a Francesco De Augustinis. L’autore del documentario “Until the end of the world” racconta, e denuncia, l’industria degli allevamenti ittici, il settore alimentare che cresce più rapidamente al mondo. Con effetti ambientali e sociali non così diversi da quelli della zootecnia intensiva.

Una buona notizia la troviamo invece nella sezione dedicata alla divulgazione scientifica. L’articolo “Cambio di rotta” racconta infatti che a Samarcanda, in Uzbekistan, è stato presentato il primo Rapporto mondiale sulle specie migratorie, essenziali per il mantenimento degli ecosistemi. Il 44% delle specie, però, è a rischio.

“La Nuova Ecologia” porta poi i lettori in Sardegna, “A passeggio nel bosco da fiaba” nel Parco dell’ossidiana di Pau (Or), tra il Campidano e l’Alta Marmilla, dov’è possibile immergersi in un itinerario naturalistico e artistico. Un percorso di installazioni di “arte in natura” destinate a tornare alla terra da cui sono nate.

Questi e altri contenuti sono stati al centro della presentazione del numero di aprile di “Nuova Ecologia”, in diretta streaming il 3 aprile alle ore 11.30 su www.lanuovaecologia.it, sui canali social del mensile e sul profilo LinkedIn di Legambiente. Con Francesco Loiacono, direttore del mensile, Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, Giuseppe Cavallini, direttore di Nigrizia e i giornalisti Fabio Dessì, Giulia Assogna e Rocco Bellantone. Durante la diretta Gianlorenzo Ingrami realizzerà le sue vignette sui temi trattati.

