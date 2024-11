Nucleare, sondaggio Ipsos: contrario l’81% degli italiani

Al XVII Forum QualEnergia di Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club la presentazione dell’indagine “Gli italiani e l’energia”. Sul giudizio negativo pesano la percezione dei rischi correlati e i costi nascosti. Mentre l’85% associa le energie pulite al rispetto dell’ambiente

L’81% degli italiani non ha dubbi sulla contrarietà al ritorno al nucleare. Nel giugno scorso, dunque pochi mesi fa, la pensavano così il 75%. A dirlo è la nuova indagine Ipsos “Gli Italiani e l’energia”, realizzata per Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, e presentata oggi a Roma nel corso della seconda giornata del XVII Forum QualEnergia.

Nucleare: rischi e costi nascosti

Dallo studio emerge dunque un no inequivocabile al nucleare che il governo vorrebbe reintrodurre nel mix energetico all’interno del processo di decarbonizzazione nel Paese. Un’avversione su cui pesano la percezione dei rischi correlati e i costi nascosti, e che fa il paio con quella che i cittadini hanno espresso sulla distanza minima che dovrebbe avere un impianto nucleare dalla propria abitazione: il 41% non lo vorrebbe in nessun caso. L’effetto Nimby si riflette anche tra coloro che sono aperti a valutare un ritorno a questa tecnologia: solo il 18% sarebbe disposto ad accettare la costruzione di un sito a una distanza minima di dieci chilometri dalla sua abitazione, mentre il 20% non lo vuole per nulla. A chiudere il cerchio dei dati raccolti sull’energia nucleare, quello che fa riferimento alla stima temporale dei benefici: secondo il 43% del campione il rientro dall’investimento si avrà dai 20 anni in su o addirittura non ci sarà, in quanto i costi per produrre questo tipo di energia sono incalcolabili.

Emblematico dell’attuale scollamento è anche il 64% di coloro che non sono d’accordo al definanziamento del fondo automotive previsto nella legge di Bilancio a favore del settore difesa. Tra questi il 39% del campione preferirebbe vedere confermato il fondo automotive o alternativamente lo spostamento degli investimenti su altri settori industriali.

Il quadro su ciò che pensano gli intervistati sui temi energetici e su quale ritengano sia la strada giusta per garantire sicurezza e stabilità energetica senza trascurare la sostenibilità ambientale si chiude con il focus sulla transizione verso le fonti rinnovabili. L’85% degli italiani associano le fonti rinnovabili alla sostenibilità ambientale, e rispetto al dato sui tempi di attesa per trarre vantaggio dall’investimento, il 44% ritiene che i benefici ci saranno entro dieci anni.

“È abbastanza impressionante il dato sulle opinioni dei cittadini sul nucleare – afferma Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club – Dopo mesi di campagna martellante sui media e social di qualche grande azienda e di una parte importante della politica, tesa a promuovere il ‘ritorno’ del nucleare nel nostro Paese, i nostri concittadini confermano la loro contrarietà, e anzi risulta aumentata la percentuale di coloro che non la considerano un’opzione valida. D’altronde basterebbe vedere i costi delle ultime centrali nucleari in costruzione in Europa (da Flamanville in Francia a quella di Hinkley Point nel Regno Unito) per rendersi conto che il nucleare, oltre a portare con sé gli storici problemi di pericolosità e di incapacità di smaltimento delle scorie, sarebbe anche antieconomico. Già con il referendum abrogativo del 2011 salvammo l’Enel da un’avventura che l’avrebbe messa in ginocchio, come è successo ai cugini francesi che sono falliti e poi salvati dallo Stato, il quale deve anche difendere la sua ‘force de frappe’. Per fortuna gli italiani non si fanno incantare da sirene nucleariste e giustamente puntano sulle rinnovabili”.

Fonti pulite: per il 52% degli italiani riduranno la dipendenza dai produttori di fossili

Per il 52% degli italiani la transizione energetica verso le fonti pulite permetterebbe al Paese di ridurre la dipendenza dai paesi esteri produttori di fonti fossili. Spostando il focus dalla transizione energetica alle energie rinnovabili, il vantaggio di avere maggiore indipendenza dalle importazioni estere (35%) si affianca alla riduzione del costo energetico, avvertito come un ulteriore effetto positivo dal 37% degli italiani, e alla possibilità di autoprodurre la propria energia (35%). D’altro canto, sul fronte degli svantaggi legati alla transizione energetica, il 41% annovera i costi iniziali elevati per la riconversione/installazione dei sistemi di produzione di energie per cittadini e imprese. Nonostante questo, la maggioranza (58%) è concorde che la transizione energetica sarà conveniente.

“Il contributo sempre più residuale dell’atomo per produrre elettricità nei prossimi decenni nel mondo è dovuto ai costi esorbitanti di questa tecnologia, sempre maggiori a quelle delle rinnovabili in tutti i continenti, come risulta chiaramente nei rapporti di una fonte non ambientalista come l’Agenzia Internazionale dell’Energia – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – Le imprese nel mondo stanno investendo quasi esclusivamente in impianti a fonti pulite: lo scorso anno, secondo i dati di IRENA, in tutto il mondo, gli impianti a fonti rinnovabili hanno rappresentato l’86% della nuova potenza installata per produrre elettricità, mentre quelli a fonti fossili e gli impianti nucleari hanno contribuito solo per il 14%. Basterebbero questi pochi dati per non riaprire in Italia una discussione che pensavamo di aver chiuso, per ben due volte, con il voto referendario del 1987 e 2011. Il nucleare è morto, e non siamo stati noi ambientalisti ad ucciderlo, ma un killer insospettabile: il libero mercato. Ne prenda atto il governo italiano”.

Comunità energetiche rinnovabili: solo il 14% degli italiani sanno cosa siano

Anche la conoscenza e l’opinione sulle Comunità Energetiche Rinnovabili trovano spazio tra i contenuti dell’indagine condotta da Ipsos rivelando quanto ancora sia necessario lavorare sull’educazione al tema. Infatti, solo 14% degli italiani dichiara di sapere cosa siano le CER. Nonostante la scarsa conoscenza, il 76% le giudica una opportunità nazionale e/o locale in grado di rivoluzionare il futuro della produzione di energia. Tuttavia, emerge anche il timore che la burocrazia possa ostacolare il loro sviluppo e diffusione, vanificandone il potenziale (27%).

In programma nel secondo giorno del Forum QualEnergia un dibattito tematico dal titolo “Illusione nucleare” con il presidente nazionale Legambiente, Stefano Ciafani, ed Edo Ronchi di 100% Rinnovabili Network. A seguire “I cambiamenti climatici tra economia circolare e la decarbonizzazione”, dove a confrontarsi ci sono rappresentanti istituzionali e politici, associazioni datoriali, società consortili e mondo dell’imprenditoria. In chiusura focus sulle biomasse forestali, un’opportunità per la transizione ecologica con il responsabile nazionale aree protette di Legambiente, Antonio Nicoletti, il direttore dell’Ufficio Sviluppo Fiere Forestali del Masaf, Pietro Oieni, e Davide Pettenella dell’Università di Padova.