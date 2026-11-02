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SOMMARIO NOVEMBRE 2026

SPECIALE

10 La Terra chiamò

di Riccardo Luna

PRIMO PIANO

14 Guerra all’ambiente

Da Gaza all’Afghanistan. L’impatto sugli ecosistemi è l’aspetto meno raccontato dei conflitti armati. Per la difficoltà di reperire dati in zone a rischio per mancanza di fondi. Il ruolo prezioso della ricerca indipendente

servizi di Ilaria Romano, Stefania Divertito, Angela di Berardino, Vanessa Pallucchi

26 Alla Cop31 serve una “scossa”

servizi di Mauro Albrizio e Sergio Ferraris

36 Terre a rischio

di Martina Saporiti

INCHIESTA

44 La kryptonite dei Balcani

di Angela di Berardino e Giulia Mariani

STORIE

52 Dagli “angeli del fango” alla Protezione civile

Sessant’anni fa con l’alluvione di Firenze il volontariato faceva il suo ingresso sulla scena pubblica. Un’eccellenza che i governi cercano di piegare ai loro interessi

di Toni Mira

56 A Lignano Sabbiadoro il capitale è verde

di Elisa Cozzarini

TRANSIZIONE

69 Risorse in circolo

di Elena Russo

69 Chi pagherà il prezzo dell’Ets2?

di Tiziana Guerrisi

73 Dell’imballaggio non si butta via niente

di Rocco Bellantone ed Emilio Bianco

GAIA

82 Voci dall’oceano

Intervista a David Gruber: “Stiamo acquisendo le basi del linguaggio delle balene. Come quando un neonato inizia a ballare, imparando da chi si prende cura di lui”

di Annalisa D’Orsi

VIVERE MEGLIO

88 “Non aprite quella porta”

di Tessa Gelisio

FUMETTO

95 Una questione in sospeso

di Fabio Dessì

CULTURA

100 “Una donna che ama la libertà”

A colloquio con Dacia Maraini

di Luisa Calderaro

102 Una storia senza tempo

di Marco Marasà

rubriche

12 In rete contro i data center

a cura di Tiziana Guerrisi

79 Acque da recuperare

a cura di Loris Pietrelli

91 Almanacco

a cura di Barbanera

92 Memoria di ghiaccio

105 Al di là del mare

opinioni

13 LA STRISCIA DI GIANLO

di Gianlorenzo Ingrami

38 A CICLO CONTINUO

“Anche se li suddividiamo in terrestri, d’acqua dolce e marini, gli ecosistemi sono indissolubilmente concatenati. Scambiano acqua, materia, energia e informazione”

di Domenico D’Alelio

51 PIU’ AFFARI PER L’ECOMAFIA

di Enrico Fontana

77 NON POSSIAMO VIVERE DI RENDITA

di Francesco Ferrante

106 SCARABOCCHIO

di Maicol&Mirco

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Mauro Albrizio, Rocco Bellantone, Emilio Bianco, Luisa Calderaro, Elisa Cozzarini, Angela di Berardino, Stefania Divertito, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Riccardo Luna, Maicol&Mirko, Giulia Mariani, Toni Mira, Vanessa Pallucchi, Loris Pietrelli, Ilaria Romano, Martina Saporiti, Tito Vezio Viola

Chiuso in redazione il 23 ottobre 2026