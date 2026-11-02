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SOMMARIO NOVEMBRE 2026
SPECIALE
10 La Terra chiamò
di Riccardo Luna
PRIMO PIANO
14 Guerra all’ambiente
Da Gaza all’Afghanistan. L’impatto sugli ecosistemi è l’aspetto meno raccontato dei conflitti armati. Per la difficoltà di reperire dati in zone a rischio per mancanza di fondi. Il ruolo prezioso della ricerca indipendente
servizi di Ilaria Romano, Stefania Divertito, Angela di Berardino, Vanessa Pallucchi
26 Alla Cop31 serve una “scossa”
servizi di Mauro Albrizio e Sergio Ferraris
36 Terre a rischio
di Martina Saporiti
INCHIESTA
44 La kryptonite dei Balcani
di Angela di Berardino e Giulia Mariani
STORIE
52 Dagli “angeli del fango” alla Protezione civile
Sessant’anni fa con l’alluvione di Firenze il volontariato faceva il suo ingresso sulla scena pubblica. Un’eccellenza che i governi cercano di piegare ai loro interessi
di Toni Mira
56 A Lignano Sabbiadoro il capitale è verde
di Elisa Cozzarini
TRANSIZIONE
69 Risorse in circolo
di Elena Russo
69 Chi pagherà il prezzo dell’Ets2?
di Tiziana Guerrisi
73 Dell’imballaggio non si butta via niente
di Rocco Bellantone ed Emilio Bianco
GAIA
82 Voci dall’oceano
Intervista a David Gruber: “Stiamo acquisendo le basi del linguaggio delle balene. Come quando un neonato inizia a ballare, imparando da chi si prende cura di lui”
di Annalisa D’Orsi
VIVERE MEGLIO
88 “Non aprite quella porta”
di Tessa Gelisio
FUMETTO
95 Una questione in sospeso
di Fabio Dessì
CULTURA
100 “Una donna che ama la libertà”
A colloquio con Dacia Maraini
di Luisa Calderaro
102 Una storia senza tempo
di Marco Marasà
rubriche
12 In rete contro i data center
a cura di Tiziana Guerrisi
79 Acque da recuperare
a cura di Loris Pietrelli
91 Almanacco
a cura di Barbanera
92 Memoria di ghiaccio
105 Al di là del mare
opinioni
13 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami
38 A CICLO CONTINUO
“Anche se li suddividiamo in terrestri, d’acqua dolce e marini, gli ecosistemi sono indissolubilmente concatenati. Scambiano acqua, materia, energia e informazione”
di Domenico D’Alelio
51 PIU’ AFFARI PER L’ECOMAFIA
di Enrico Fontana
77 NON POSSIAMO VIVERE DI RENDITA
di Francesco Ferrante
106 SCARABOCCHIO
di Maicol&Mirco
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Mauro Albrizio, Rocco Bellantone, Emilio Bianco, Luisa Calderaro, Elisa Cozzarini, Angela di Berardino, Stefania Divertito, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Riccardo Luna, Maicol&Mirko, Giulia Mariani, Toni Mira, Vanessa Pallucchi, Loris Pietrelli, Ilaria Romano, Martina Saporiti, Tito Vezio Viola
Chiuso in redazione il 23 ottobre 2026