SOMMARIO NOVEMBRE 2023

SPECIALE XII CONGRESSO DI LEGAMBIENTE

20 Italia in cantiere

A Roma, dall’1 al 3 dicembre, l’associazione si riunisce per chiedere al Paese di “innovare, includere e riconvertire” per accelerare la transizione ecologica, superare la crisi climatica e costruire un futuro di pace

servizi di Legambiente

INCHIESTE

32 A un punto di svolta

Dal 30 novembre al 12 dicembre, a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, la conferenza sui cambiamenti climatici. Gli impegni di riduzione delle emissioni da aggiornare, la difficoltà a uscire dalle fossili e il sostegno finanziari ai Paesi in via di sviluppo i nodi da affrontare

servizi di Mauro Albrizio, Marco Carlone, Daniela Sestino, Alex Giuzio, Luisa Calderaro

VERTENZE & CAMPAGNE

54 Verso la rivoluzione industriale verde

Le nuove tappe della campagna “i cantieri della transizione ecologica” raccontano aziende e associazioni di settore diventati esempi tangibili della decarbonizzazione possibile

servizi di Francesca Stazzonelli, Alessandra Romano

63 Tra promesse e solidarietà

di Ilenia De Simone

66 Efficienza spagnola

testo e foto di Bruno Zanzottera

73 Ci vuole un albero

di Raffaele Cava

74 Una strada che cambia

testo e foto di Valentina Bifulco

ECONOMIA CIRCOLARE

78 Rincorsa critica

Con il Critical raw materials act, l’Ue prova a smarcarsi dalla dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di materie prime strategiche. In un continente povero di miniere, la strada obbligata è fatta di recupero e riciclo

di Rocco Bellantone

GAIA

86 Salvati per un corno

La ong African Parks si è aggiudicata all’asta 2.000 esemplari di rinoceronte bianco meridionale. Il milionario Hume li alleva per vendere le escrescenze senza ucciderli e sottrarre così il mercato ai bracconieri. Ora saranno trasferiti in aree protette

di Martina Saporiti

90 Felice di stare laggiù

di Giulia Assogna

FUMETTO

99 Fuori dal branco

“Le Mantidi” di Sara Dealbera è un romanzo grafico di formazione sul bisogno di emanciparsi da chi si ama per essere se stessi. Un esordio che lascia il segno

di Fabio Dessì

CULTURA

106 Parole dell’altro mondo

Per la sopravvivenza dei popoli indigeni dell’Oceania la crisi climatica è già oggi una minaccia. L’impegno ambientalista è una necessità vitale. Anche per gli scrittori dell’ultima generazione

di Alessandro Michelucci

108 Cronaca di un disastro

di Francesca Ottaviani

rubriche

19 Pianeta 2030

85 Imprese

95 Visioni

111 Segnalibro

114 Almanacco

opinioni

75 URBAN EXPERIENCE

Spettacolarità immersiva

di Carlo Infante

89 TERRA E CLIMA

Confini da non superare

di Lorenzo Ciccarese

92 PROFONDO BLU

L’amor che move il mare

di Domenico D’Alelio

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Mauro Albrizio, Diego Aravini, Valentina Bifulco, Stefano Bigliazzi, Vanda Bonardo, Alessandra Bonfanti, Laura Brambilla, Luisa Calderaro, Marco Carlone, Serena Carpentieri, Alessandra Cappelletti, Raffaele Cava, Daniela Ciancimino, Annunziato Nunzio Cirino Groccia, Vittorio Cogliati Dezza, Ilenia De Simone, Katiuscia Eroe, Fausto Ferruzza, Enrico Fontana, Mimmo Fontana, Angelo Gentili, Alex Giuzio, Mariateresa Imparato, Luigi Lazzaro, Mattia Lolli, Maria Maranò, Barbara Meggetto, Alessandro Michelucci, Andrea Minutolo, Gabriele Nanni, Antonio Nicoletti, Simone Nuglio, Francesca Ottaviani, Vanessa Pallucchi, Andrea Poggio, Stefano Raimondi, Alessandra Romano, Martina Saporiti, Roberto Scacchi, Daniela Sestito, Francesca Stazzonelli, Sebastiano Venneri, Giorgio Zampetti, Bruno Zanzottera

Chiuso in redazione il 20 ottobre 2023