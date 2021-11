SOMMARIO NOVEMBRE 2021

17 Radio Clima

“Nuova Ecologia” e Next New Media lanciano una

rassegna stampa settimanale sull’ambiente

di Alberto De Marco

STORIA DI COPERTINA

18 La strada è di tutti

Tanti italiani hanno scoperto, o riscoperto, il gusto di muoversi a piedi, in bicicletta, in monopattino. Ma molti hanno abbandonato i mezzi pubblici e continuano a spostarsi in auto

servizi di Rocco Bellantone, Andrea Poggio

PROTAGONISTI

30 Contro il razzismo e per l’uguaglianza

A colloquio con Lilian Thuram, da sempre in lotta per la giustizia e contro ogni discriminazione. Un campione dentro e fuori dal campo

di Elisa Cozzarini

INCHIESTE

36 Reattori di lotta e di governo

Il ministro Roberto Cingolani apre al nucleare di quarta generazione. Ecco perché è una tecnologia da non considerare

di Massimo Scalia

45 Davide contro Golia

di Rita Cantalino

VERTENZE & CAMPAGNE

48 Affamati di giustizia

A 25 anni dal primo Forum sulla sicurezza alimentare, in tutto il mondo si continua a lottare per il diritto a scegliere le proprie politiche di produzione, distribuzione e consumo di cibo

di Francesco Panié

55 Semi d’accoglienza

di Teresa Panzarella

ECONOMIA CIVILE

58 Preziosi come l’aria

I servizi forniti dalle foreste vengono dati per scontati, ma se sfruttati in maniera eccessiva

anche gli ecosistemi si degradano

di Edoardo Nevola e Giorgio Vacchiano

65 Una spesa verde pallido

di Alberto De Marco

GAIA

74 Pensiero stupendo

Un italiano torna a vincere il Nobel per la fisica. Ritratto di Giorgio Parisi, scienziato “sociale” da sempre attento ai fenomeni di degrado ambientale. A cominciare dalla crisi climatica

di Roberto Della Seta

78 Le esploratrici del Mediterraneo

di Giulia Assogna

83 Il nido di Arianna

di Elisa Cozzarini

FUMETTO

91 Vite precarie a km zero

Nova è una degli astri nascenti del nuovo fumetto italiano. “24/7” è il suo ultimo graphic novel

di Fabio Dessì

CULTURA

97 L’altra Cina

Dopo le scuse formali per “quattro secoli di sofferenze e abusi” e miglioramenti sostanziali, a Taiwan la frattura fra governo e popoli indigeni si va ricomponendo

di Alessandro Michelucci

101 Riportare la verità a galla

di Rocco Bellantone

rubriche

35 Lettere

69 Equotech

71 Imprese

87 Visioni

103 Segnalibro

106 Almanacco

opinioni

28 AMBIENTEUROPA

Non solo CO2

di Mauro Albrizio

35 URBAN EXPERIENCE

Meraviglie digitali

di Carlo Infante

62 TERRA&CLIMA

Dalle foreste soluzioni biobased

di Lorenzo Ciccarese

84 PROFONDO BLU

La sicurezza alimentare vien dal mare

di Domenico D’Alelio

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Rita Cantalino, Vittorio Cogliati Dezza, Elisa Cozzarini, Roberto Della Seta, Alberto De Marco, Alessandro Michelucci, Edoardo Nevola, Francesco Panié, Teresa Panzarella, Andrea

Poggio, Massimo Scalia, Giorgio Vacchiano

