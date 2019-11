Novembre 2019

Il tempo del coraggio: appuntamento a Napoli dal 22 al 24 novembre per il congresso di Legambiente. E il 29 si torna in piazza per il clima.

Sul numero di novembre della rivista approfondimenti sui ghiacciai scomparsi, l’economia circolare e il global warming

SFOGLIA IL NUMERO — LEGGI L’EDITORIALE DEL DIRETTORE

SOTTOSCRIVI UN ABBONAMENTO — ACQUISTA UNA COPIA

GUARDA I NUMERI PRECEDENTI