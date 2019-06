SETTEMBRE

Elephants Without Borders denuncia l’ultimo massacro di elefanti avvenuto in Botswana, Paese dell’Africa australe: 87 i corpi ritrovati nel Botswana wildlife sanctuary. L’ong fa notare che la strage coincide con il disarmo dell’unità anti-bracconaggio decretato a maggio, a un mese dall’elezione del presidente Masisi.

Numerosi intellettuali, scienziati e personaggi del mondo dello spettacolo, da Alain Delon a Patti Smith, rispondono all’appello di Juliette Binoche e dell’astrofisico Aurélien Barrau per un’azione politica “ferma e immediata” di fronte al cambiamento climatico. Il testo è una critica alle scelte fatte dal governo del presidente francese Macron, culminate con le dimissioni del ministro Nicolas Hulot.

Sullo sfondo di ondate di caldo record, giganteschi incendi boschivi, siccità e inondazioni in tutto il mondo, si apre a Bangkok la Conferenza sul cambiamento climatico dell’United Nations framework convention on climate change (Unfccc) che deve preparare gli orientamenti per l’attuazione dell’accordo di Parigi e fare in modo che linee guida eque e trasparenti per tutti vengano approvate dalla Cop24 che si terrà a dicembre in Polonia.

In occasione del 67esimo meeting dell’International Whaling Commission (Iwc) apertosi a Florianopolis, in Brasile, il Wwf denuncia che i balenieri giapponesi hanno ucciso più di 50 balenottere minori nell’area marina protetta del Mare di Ross, in Antartide, dove la raccolta del krill e la pesca sono bandite.

Il Consiglio dei ministri impugna la legge delle Province autonome di Trento e Bolzano che prevede la cattura e l’uccisione di lupi e orsi. Ad annunciarlo è il ministro Costa, sottolineando che “l’esercizio delle potestà di deroga ai divieti sulla fauna selvatica sono in capo allo Stato e non possono essere demandate agli enti locali. Abbiamo chiesto alle Province di modificare la legge ma non è stato fatto, quindi non abbiamo avuto scelta”.

Un tribunale della Corte permanente di arbitrato dell’Aja ordina l’annullamento della sentenza di luglio che condannava Chevron al risarcimento dei danni in Ecuador, dichiarando che il giudizio contro la multinazionale fosse stato ottenuto tramite frode e corruzione. Il Paese sudamericano è accusato di aver violato un articolo del trattato bilaterale sugli investimenti con gli Stati Uniti. La riapertura del caso impedisce l’attuazione della precedente sentenza, bloccando il risarcimento dei danni previsto.