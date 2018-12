GIUGNO

1

Entra in carica il governo Conte, il sessantacinquesimo esecutivo della Repubblica italiana, il primo della XVIII legislatura. Si tratta di un esecutivo di coalizione nato da un contratto fra Movimento 5 Stelle e Lega, sottoscritto dopo le elezioni del 4 marzo. Otterrà la fiducia del Senato il 5 giugno, il 6 dalla Camera dei deputati. A guidare il ministero dell’Ambiente è chiamato il generale dei carabinieri Sergio Costa.

2

A maggio la temperatura media in Messico è stata di 32,3° C. La canicola ha battuto ogni record in cinque Stati messicani. In particolare diversi centri abitati degli Stati di Hidalgo e Sinaloa hanno visto la colonnina di mercurio superare i 49 gradi.

4

Organizzazione mondiale della sanità, Unep e Organizzazione meteorologica mondiale lanciano una coalizione mondiale su salute e cambiamento climatico. “I problemi ambientali, e in particolare l’inquinamento atmosferico, costano ogni anno la vita a 12,6 milioni di persone, uno dei principali obiettivi di questa coalizione è quello di ridurre questo numero”.

6

Lo studio “More than ‘100 worst’ alien species in Europe” pubblicato su Biological Invasions da un team internazionale di ricercatori identifica 149 specie aliene a elevato impatto ambientale e socioeconomico presenti in Europa. L’elenco dei “peggiori invasori” segnala 54 piante, 49 invertebrati, 40 vertebrati e 6 funghi, fra cui alcune specie molto diffuse nel nostro Paese: dal gambero rosso della Louisiana all’acaro responsabile di danni gravissimi alle api, fino a diversi tipi di fiore.

7

Protesta in Bulgaria contro il governo che vuole resuscitare il progetto della centrale nucleare di Belene. Per gli oppositori si tratta di una scelta costosa, con scarsi benefici e troppi rischi. L’idea risale al 1981, quando in accordo con Mosca il governo di Sofia decise di costruire sei reattori sul Danubio. Nel 1990 l’Accademia delle scienze bulgara giudicò la costruzione dell’impianto “scarsamente giustificata o accettabile”.

14

Le perdite di ghiaccio dell’Antartide hanno fatto aumentare i livelli del mare di 7,6 mm a livello mondiale dal 1992, 3 mm solo negli ultimi cinque anni. Sono i risultati di uno studio, “Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017”, pubblicato su Nature da The Imbie team. È il quadro più completo del cambiamento della calotta polare antartica fino ad oggi, al quale hanno lavorato 84 scienziati di 44 organizzazioni internazionali.

25

Lo studio “Palaeoclimate constraints on the impact of 2° C anthropogenic warming and beyond”, pubblicato su Nature Geoscience da un team internazionale di ricercatori di 17 Paesi, rivela che “il futuro riscaldamento globale potrebbe essere due volte più caldo di quanto previsto dai modelli climatici negli scenari business-as-usual e anche se il mondo centrerà i 2° C i livelli del mare potrebbero aumentare di 6 metri o più”.

