La nostra storia

Parte il nostro viaggio verso il XXII congresso di Legambiente (Roma, 1-3 dicembre 2023) con un esercizio di memoria per ricostruire la storia della più importante associazione ambientalista italiana. Un amarcord utile a chi lotta in difesa dell’ambiente

Tra Covid-19, crisi economica ed energetica, alimentata dagli speculatori e aggravata dall’aggressione militare russa in Ucraina, sembra trascorsa un’eternità. Ma in realtà sono passati soltanto tre anni e mezzo dal nostro ultimo congresso nazionale al museo ferroviario di Pietrarsa, a Napoli. Siamo insomma a pochi mesi dal XII congresso della nostra associazione, che si terrà l’1, il 2 e il 3 dicembre all’Auditorium del Massimo di Roma.

La macchina organizzativa è in fermento. Siamo alle battute finali della scrittura del documento congressuale, che verrà pubblicato anche su queste pagine. I comitati regionali, insieme ai circoli, stanno organizzando i loro congressi ed è partita la campagna itinerante sui cantieri della transizione ecologica che ci accompagnerà nei prossimi mesi.

Anche Nuova Ecologia sarà dei nostri nel viaggio verso l’appuntamento di fine anno, con diversi approfondimenti. Con questo numero inizia intanto il racconto dei congressi nazionali del passato, dall’assemblea costitutiva del 1980 al 2019, suddiviso per decenni. Ci sembra giusto farlo perché la memoria è importante, e l’abbiamo fatto con diversi protagonisti di quegli anni. Perché il presente e il futuro della nostra associazione sono ben radicati nella storia del Paese, che vale la pena raccontare nei prossimi numeri.

È importante ricordare le strategie per imporsi nelle sfide nel passato, a partire da quella vinta due volte contro il nucleare. È un esercizio utile per sconfiggere le fossili e chi frena la riconversione ecologica. Il clima impazzito del pianeta ci ricorda continuamente che non c’è tempo da perdere. E noi, anche stavolta, vogliamo vincere la partita.