Norvegia, verso il primato globale nella transizione alle auto elettriche

Lo scorso anno l’88,9% delle auto nuove vendute erano elettriche. Un trend destinato a salire, grazie anche a una ricca rete di incentivi e infrastrutture

La Norvegia è destinata a diventare il primo Paese al mondo a eliminare definitivamente le auto a benzina e diesel dal mercato delle auto nuove. Nel 2010 le vendite dell’elettrico rappresentava meno dell’1% delle vendite totali di auto, mentre lo scorso anno è stato l’88,9% del totale. Un trend in salita che non accenna a rallentare: nelle prime settimane di quest’anno, stando ai dati pubblicati dall’Amministrazione norvegese delle strade pubbliche, i veicoli elettrici hanno rappresentato oltre il 96% delle nuove auto vendute. E a fine anno, si spera, il tasso complessivo di auto elettriche vendute nel Paese potrebbe essere compreso tra il 95% e il 100%.

Un risultato che di questi tempi, con Trump che a poche ore dal suo giuramento alla Casa Bianca, revoca l’obbligo dei veicoli elettrici affermando di voler salvare l’industria automobilistica americana, è da celebrare. Così come dichiara Christina Bu, segretaria generale della Norwegian EV Association (NEVA), alla Cnbc.

Tutto questo è stato possibile, nonostante la Norvegia abbia vaste e ricche riserve di petrolio e gas, grazie a una ricca rete di incentivi fiscali (come l’esenzione dall’IVA del 25%) e infrastrutture. In Norvegia le auto elettriche non pagano i pedaggi autostradali e possono accedere gratuitamente o a prezzi ridotti, ai parcheggi pubblici. Inoltre con 13.000 punti di ricarica, tra cui 1.600 stazioni ad alta velocità, il paese accompagna i suoi cittadini a una giusta transizione con tutte le accortezze del caso. Un altro punto a favore per il paese nordico è certamente il costo contenuto dell’energia, che rende i veicoli elettrici più attraenti.

Cecilie Knibe Kroglund, viceministro dei trasporti norvegese, ha affermato che la strada vincente è stata adottare politiche per sostenere la transizione, anziché imporre misure per vietare l’uso di veicoli con motore a combustione interna. Inoltre, entro il 2025 la Norvegia prevede di passare completamente agli autobus urbani elettrici.

Al contrario, in Italia, la rete di colonnine di ricarica è ancora in fase di sviluppo e il costo delle auto elettriche rappresenta ancora uno scoglio per i consumatori.