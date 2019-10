Legambiente ha lanciato una petizione per bandire l’olio di palma dai biocarburanti in Italia per arginare la distruzione delle foreste tropicali. Non saremmo i primi. E’ stato il Parlamento norvegese, nell’ottobre 2018, a decidere di non incentivare più l’olio di palma a partire dal 2020.

Nel 2018 il consumo norvegese di oli alimentari usati per i trasporti aveva raggiunto il massimo storico e tra le misure volte a ridurre l’impiego di combustibili fossili, il Parlamento norvegese ha chiesto al governo “di formulare una proposta completa per misure e tasse nella politica dei biocarburanti al fine di escludere quelli con un alto rischio di deforestazione”. Così la Norvegia si è posta in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici, nella conservazione dei “serbatoi” naturali di carbonio costituiti dalle torbiere e dalle foreste tropicali, come il Borneo tra l’Indonesia e la Malesia, e proteggere gli oranghi in via di estinzione. Il no all’olio di palma per i norvegesi è la premessa per eliminare i motori a combustione interna entro il 2030.

Gli automobilisti sono i principali (ma a volte inconsapevoli) consumatori di olio di palma in Europa. Ancora pochi sanno le metà dell’olio vegetale importato è usato nei serbatoi delle auto europee sotto forma di biocarburante. L’Italia deve seguire l’esempio della Norvegia, con solo un anno di ritardo: questo lo scopo della petizione www.change.org/unpienodipalle

Firma anche tu la petizione, Legambiente e l’orango Pongo ti ringrazieranno!