‘Non siamo pesci’: oggi manifestazione a Montecitorio contro le stragi di migranti

Sit in alle 17 per chiedere al governo di offrire un porto sicuro in Italia ai 47 migranti da giorni a bordo della nave Sea Watch. L'appello è stato finora firmato da oltre 600 personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica, dello sport e dell’associazionismo