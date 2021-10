“Non scegliete l’estinzione”, l’appello di un Tyrannosaurus rex ai grandi della Terra

All’Assemblea delle Nazioni Unite un testimonial d’eccezione per riflettere sulla crisi climatica

Alla vigilia della Cop26 di Glasgow, le Nazioni Unite hanno scelto un testimonial d’eccezione per invitare a riflettere sulla crisi climatica. Nel video pubblicato il 27 ottobre sui profili social ufficiali, un Tyrannosaurus rex è “intervenuto virtualmente” all’Assemblea Generale di New York per ricordare a tutti quanto sia terribile estinguersi e quanto sia ridicolo finanziare economicamente la nostra stessa estinzione. “Come se noi dinosauri avessimo finanziato il meteorite gigante” appunta.

Secondo una nuova ricerca dell’Unpd, il mondo spende 423 miliardi di dollari all’anno per sovvenzionare i combustibili fossili, come petrolio, gas e carbone. Quattro volte l’importo richiesto per aiutare i paesi poveri ad affrontare la crisi climatica, uno dei punti critici in vista della conferenza globale sul clima Cop26 della prossima settimana. Lo stesso importo potrebbe essere speso in modo migliore, per i vaccini anti Covid per ogni persona nel mondo, o per pagare tre volte l’importo annuale necessario per eliminare la povertà globale e diminuire le disuguaglianze sociali. “Gli umani la facciano finita con le scuse e inizino a cambiare le cose”, afferma il dinosauro. “Il momento è ora o mai più. Non scegliete l’estinzione”.