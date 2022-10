Non è un clima per donne

Dal mensile – L’editoriale del numero di novembre di Nuova Ecologia a firma del direttore Francesco Loiacono

Assane ha 9 anni. Il 21 gennaio 2021 il ciclone Eloise ha spazzato via la sua scuola a Gunhe, provincia di Manica, Mozambico. Nel suo Paese, tra i più colpiti al mondo dal clima che cambia, soltanto il 31% delle studentesse arriva alla scuola secondaria e appena il 2% all’università. Dati che erano già peggiorati dopo il passaggio, a marzo 2019, di un altro ciclone, Idai. E destinati a peggiorare ancora.

Assane l’abbiamo portata in copertina. Abbiamo scelto lei come simbolo di tutte le ragazze vittime dei cambiamenti climatici, che ogni giorno lottano per vivere in un mondo più sicuro. Nei Paesi più fragili, eventi estremi come incendi, alluvioni, tifoni o siccità condannano milioni di persone alla povertà, con il conseguente crollo della scolarità femminile e il contestuale aumento delle discriminazioni, delle violenze e dei matrimoni combinati. La Malala Foundation stima che entro il 2025 la crisi climatica potrebbe essere causa di abbandono scolastico per almeno 12,5 milioni di giovani donne ogni anno.

Insomma, il clima è anche una questione di genere. E ciò rende ancora più urgente un’azione globale risolutiva. Invece, complice la guerra in Ucraina, l’annuale vertice mondiale sul clima torna in Africa senza clamori. Anche se, come spiega Mauro Albrizio nella storia di copertina, alla Cop27 di Sharm El Sheik, in Egitto, i negoziati ruoteranno proprio intorno al fondo “Loss and damage”, cioè i soldi che dovrebbero ricevere i Paesi poveri, e meno responsabili delle emissioni, per fronteggiare “i danni e le perdite” causati dagli eventi estremi. Se ne parla da trent’anni, ma i Paesi ricchi non l’hanno mai accettato, temendo di creare un precedente replicabile in altri ambiti.

Alla vigilia del vertice egiziano il V20, il gruppo dei venti Paesi che affrontano i peggiori impatti della crisi climatica, ha proposto di finanziare il fondo per i danni e le perdite con una tassa ai produttori di petrolio e gas o su chi viaggia in aereo molto spesso (frequent flyer). Sembra però che l’unico capo di Stato attento al tema in queste settimane sia Papa Francesco: il 4 ottobre il Vaticano ha aderito alla Convenzione Onu sul clima e all’Accordo di Parigi. Un impegno, quello di Bergoglio, sottolineato nelle loro rubriche scientifiche da Lorenzo Ciccarese e Domenico D’Alelio. Gli uomini di scienza, dunque, accolgono con favore l’aiuto degli uomini di fede per sancire una singolare alleanza.