“Non c’è niente da ridere”, il flash mob di Legambiente in vista del G20 di Roma e della Cop26

Il 23 ottobre l’iniziativa a Roma per richiamare l’attenzione dei leader sulla crisi climatica in occasione della XXI Assemblea dei circoli dell’associazione ambientalista

Il 23 ottobre Legambiente ha organizzato a Roma un flash mob per richiamare l’attenzione dei leader sulla crisi climatica e sull’urgenza di politiche concrete per contrastarla. L’iniziativa si è svolta davanti al Teatro Italia a Roma, in occasione della XXI Assemblea dei circoli dell’associazione ambientalista dal titolo “La transizione ecologica passa dai territori”.

“Avete qualcosa da ridere?”, incalzava una voce da dietro il megafono nel corso del flash mob. “Non c’è niente da ridere”, ha risposto la folla compatta. Una levata di cartelli ha sbattuto in faccia la verità ai decisori politici impersonati da clown che, dall’alto dei loro trampoli, hanno tentato in tutti modi di far ridere il pubblico. Senza tuttavia riuscirci. Il pubblico, infatti, era un nutrito gruppo di cittadini consapevoli che “La crisi climatica è adesso” e che, per tale motivo, ha incrociato le braccia in una protesta silenziosa, in cui a parlare sono i dati incontrovertibili sull’emergenza in atto. Numeri allarmanti che raccontano i livelli record di concentrazioni di CO 2 in atmosfera raggiunti o, ancora, le proiezioni sul numero di migranti ambientali nel mondo, ma anche le misure necessarie a scongiurare il punto di non ritorno.

Una manifestazione simbolica, a pochi giorni dagli attesi summit internazionali Cop26 di Glasgow e G20 di Roma, per ribadire la necessità di realizzare e rafforzare gli impegni finora non mantenuti dai capi di Stato e di Governo e per chiedere, ancora una volta, giustizia climatica per tutto il Pianeta. Anche nella città scozzese, scelta per ospitare la Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici dell’Onu, Legambiente sarà presente con una sua delegazione che parteciperà sia al vertice delle Nazioni Unite che ad altri eventi collaterali promossi dalle Ong.