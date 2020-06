La presentazione della campagna l’8 giugno alle 15 nella sede di Unicoop Firenze. Diretta streaming sulla pagina Facebook della rivista Informatore. In anteprima il vademecum di Legambiente sui dispositivi di protezione individuale dal virus Sars-cov-2 e sui rischi per l’ambiente causati dall’abbandono e dai traffici illegali / Eco Mask: la mascherina che difende te e l’ambiente / Guanti e mascherine, come smaltirli correttamente: il video

Unicoop Firenze e Legambiente insieme per la campagna di sensibilizzazione dal titolo “Non abbandoniamole!” sull’uso e lo smaltimento corretto di guanti e mascherine protettive, che verrà presentata alla stampa lunedì 8 giugno alle 15 presso la sede di Unicoop Firenze in via Santa Reparata 43 a Firenze, e trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della rivista Informatore di Unicoop Firenze.

Interverranno Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze e Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente (in collegamento da Roma). Verrà inoltre presentato in anteprima il Vademecum sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale dal virus Sars-cov-2 e sui rischi per l’ambiente causati dall’abbandono e dai traffici illegali elaborato da Legambiente.

Il lancio della campagna coinciderà non a caso con la celebrazione della Giornata mondiale degli Oceani, poiché è proprio nei nostri mari che rischia di finire gran parte dei milioni di dispositivi individuali di protezione che verranno utilizzati nei prossimi mesi, con danni incalcolabili per l’ecosistema.