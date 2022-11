Torna a Roma New Space Economy Expoforum: prospettive e sviluppi del settore spaziale

Appuntamento con la quarta edizione dall’1 al 3 dicembre alla Fiera di Roma, con tavole rotonde, workshop e momenti di networking

Dall’1 al 3 dicembre torna il New Space Economy European Expoforum, l’appuntamento annuale ideato e organizzato da Fondazione E. Amaldi e Fiera Roma, con il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Italiana, del CNEL, di ICE/ITA e dell’International Astronautical Federation (IAF), di INGV, di Università Tor Vergata, il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea e con la collaborazione di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Lazio Innova e della rete Enterprise Europe Network.

NSE 2022 ritorna in presenza presso Fiera Roma, in occasione della quarta edizione, per offrire una visione panoramica sul potenziale crescente del settore spaziale. Il Forum, attraverso un approccio multidisciplinare ed un format globale e dinamico che “porta” lo Spazio sulla Terra per mostrarne gli impatti e l’utilità nella vita quotidiana, mette in rete grandi attori industriali, piccole e medie imprese innovative, investitori, incubatori, venturers, start-up, centri di ricerca, università, agenzie spaziali, istituzioni e organizzazioni internazionali. L’obiettivo è fornire soluzioni che, attraverso il settore spaziale, diano risposta anche agli utenti non spaziali nel costruire una società sostenibile e ispirare le prossime generazioni, alle quali NSE 2022 offre diverse opportunità di coinvolgimento.

Durante le tre giornate dell’evento è previsto un intenso programma di plenarie, tavole rotonde con rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e del settore finanziario, workshop, momenti di networking, una vasta esposizione fieristica, B2B (business to business) e B2G (business to government), mostre, sfide e premi.

«La Space Economy è uno dei settori più promettenti di sviluppo socioeconomico a livello globale nei prossimi decenni. A riguardo, un report di Morgan Stanley prevede che il settore raggiungerà la dimensione di mille miliardi di dollari nei prossimi anni. In un settore globale sempre più competitivo, diviene fondamentale per l’Italia investire su innovazione, tecnologia e sostenibilità per mantenere un ruolo di primo piano nel campo della Space Economy. Consapevoli anche dell’importanza di consolidare la dimensione nazionale della Space Economy, Fondazione E. Amaldi e Fiera Roma hanno lanciato nel 2019 la prima edizione del New Space Economy Expoforum, divenuto oggi un immancabile appuntamento tra gli attori del New Space. In linea con la visione strategica della Fondazione E. Amaldi, NSE 2022 offre una piattaforma internazionale per favorire la cooperazione tra gli attori del settore Spazio e non Spazio, pubblico e privato; per promuovere l’utilità dei servizi spaziali per il benessere dei cittadini e la crescita economica; e per stimolare la creatività di futuri scienziati ed imprenditori», commenta Alberto Tuozzi, nuovo Presidente di Fondazione E. Amaldi, che raccoglie l’impegno di NSE dalla sua predecessora Maria Cristina Falvella.

«Opportunità di cooperazione industriale nei mercati esteri, nuove partnership, promozione della competitività del comparto industriale spaziale nazionale e del made in Italy nel mercato internazionale sono alcuni degli obiettivi del New Space Economy ExpoForum. In linea con la tematica di questa edizione, l’evento sarà anche una preziosa opportunità per evidenziare le tante applicazioni spaziali che contribuiscono concretamente allo sviluppo sostenibile della nostra società. Dai dati satellitari di Osservazione della Terra per la protezione dell’ambiente e la mitigazione degli effetti climatici, alla combinazione di risorse e dati satellitari a tutela della salute dei cittadini per lo sviluppo di applicazioni sperimentate con successo durante la recente emergenza sanitaria globale», aggiunge Giorgio Saccoccia, Presidente di ASI, Agenzia Spaziale Italiana.

«Abbiamo fortemente creduto in questo appuntamento fieristico dedicato alla New Space Economy per valorizzare l’eccellenza italiana e laziale in questo comparto – commenta l’Amministratore unico di Fiera Roma, Fabio Casasoli –. L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo che possiede l’intera filiera che porta allo spazio e si distingue per qualità, precisione e innovazione. Siamo secondi al mondo per incidenza di ricerca e sviluppo, quarti per l’export, quinti per brevetti depositati, settimi per budget di spesa pubblica in rapporto al Pil e vantiamo oltre 280 piccole e giovani imprese, ultra specializzate. Il Lazio, in particolare, è eccellenza nell’eccellenza, ospita imprese grandi e piccole, centri di studio e ricercatori di fama mondiale. Con questa manifestazione Fiera Roma vuole creare un momento di networking per i principali protagonisti mondiali del comparto e offrire una vetrina internazionale per quanto di meglio il nostro Paese rappresenta per il settore».

Il Forum si concentrerà sulla sostenibilità come “game changer” della New Space Economy. Saranno circa 80 gli speakers appartenenti ai settori spaziale e non spaziale protagonisti della Conferenza scientifica di NSE 2022, i quali condivideranno esperienze e conoscenze sui quattro argomenti individuati come prioritari per declinare il tema dell’evento: The Changing Earth, Human Health, Space Pollution e Space Ventures.

Rodolfo Guzzi, Chair della NSE Conference 2022, al quale nell’anno 2021 è stato assegnato il prestigioso Premio Antonio Feltrinelli all’Astronomia, Geodesia, Geofisica e Applicazioni, spiega: «La necessità di conoscere i pianeti del sistema solare, lo spazio profondo, le risorse della Terra e i meccanismi che ne regolano la vita e la conseguente necessità di proteggerla, hanno accelerato lo sviluppo di tecnologie per lo Spazio con un impatto socioeconomico sulla nostra vita quotidiana. Allo stesso tempo, ci siamo resi conto che lo sfruttamento di decenni di investimenti nel settore spaziale è lo strumento più efficace per raggiungere i nuovi obiettivi di sostenibilità e per supportare l’economia del prossimo decennio. Il New Space Economy European Expoforum 2022 mira a discutere della sostenibilità come punto di svolta della rapida evoluzione del coinvolgimento istituzionale e privato nel New Space e dei suoi sviluppi futuri introducendo nuovi potenziali stakeholder e iniziative».

Exhibition Hall

Nella Exhibition Hall, padiglione 9 di Fiera Roma, è allestita un’area espositiva dove troveranno spazio le realtà – dalle agenzie spaziali alle PMI, dalle associazioni industriali fino alle start-up – che operano in una vasta gamma di aree di interesse: i player della New Space Economy potranno fare network e, al contempo, i visitatori potranno accostarsi a queste realtà così innovative.

Al centro dell’area espositiva sarà inoltre presente una Arena con un programma di appuntamenti all’insegna della sostenibilità, della cultura scientifica, dell’innovazione tecnologica, della diversità ed inclusione (https://www.nseexpoforum.com/arena/). Tra i temi delle tavole rotonde, gli ospiti si confronteranno sull’importanza dello spazio, come volano per la crescita economica e come stimolo per lo studio delle materie STEM.

Gli eventi collaterali

Fondazione E. Amaldi promuove due importanti iniziative: la Pitch Competition, dedicata a start-up brillanti con progetti o idee innovative in SpaceTech e Space Applications, e la Student Challenge, sfida rivolta a studenti universitari, magistrali e dottorandi, dai 18 ai 30 anni, di tutto il mondo, il cui vincitore avrà la possibilità di sperimentare l’assenza di gravità grazie ad un volo parabolico.

Previsti inoltre percorsi didattici per gli studenti. STEM 4 Future, in particolare, è un progetto educativo che promuove le materie STEM attraverso il laboratorio di robotica proposto da ScuolAttiva Onlus e supportato da Boeing Italia in collaborazione con Politecnico di Bari, Università Luigi Bocconi di Milano, Università Federico II di Napoli e Università degli studi di Siena.

Le mostre

«Space for Our Planet» una mostra itinerante, presente ad NSE 2022 grazie al supporto di ASI, che racconta il ruolo cruciale delle tecnologie e delle applicazioni spaziali per costruire un pianeta sostenibile. Sviluppata sotto il patrocinio di UNOOSA, con il contributo di ESA, Commissione Europea, DLR, CNES, NEREUS, ASI, Portugal Space, International Astronautical Union (IAU) e l’ONG canadese “G.I.V.E”, l’esposizione è curata da Fiorella Coliolo, Astronoma, e Benoit Delplanque, Director of production di Timkat Company.

«Inspiring Stars and Dark Skies», exhibition internazionale itinerante promossa dall’International Astronomical Union (IAU), che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza di preservare il cielo dall’inquinamento luminoso e spaziale.

NSE 2022: LE MODALITÀ DI ACCESSO

Per accedere alla Conference è necessario acquistare il Conference Pass. È possibile visitare la sola parte espositiva gratuitamente previa registrazione. Tutte le info sul sito internet www.nseexpoforum.com