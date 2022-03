New Life, quattro progetti da sostenere per arricchire le comunità post pandemia

Rispondono alle necessità emerse durante l’emergenza. Esperienze di cittadinanza attiva e crowdfunding per Milano, Vicenza, Bologna e Campi Bisenzio

Raccogliere fondi per far crescere la vita di comunità all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità.

Il progetto New Life è nato durante la prima fase dell’emergenza da Covid-19, in risposta ai nuovi bisogni sociali emersi a causa della pandemia. Grazie a questa sperimentazione è stato possibile condurre, a Milano, Bologna, Vicenza e Campi Bisenzio (FI), 4 mappature territoriali attraverso le quali sondare i bisogni delle comunità che, grazie a un percorso partecipato da circa 200 cittadini, sono stati “tradotti” in azioni di cittadinanza attiva realizzate a fine 2021. Dall’esperienza, alla quale hanno partecipato più di 40 organizzazioni e dalla quale sono scaturite 60 idee nate “dal basso”, sono state attivate 4 raccolte fondi a beneficio delle comunità, ognuna con un focus specifico, i cui proventi saranno utilizzati per migliorare i territori e riscoprire il piacere di stare e fare insieme.

Per sostenere il progetto New Life, realizzato da Legambiente e Credit Agricole, si può accedere a CrowdForLife, il portale di crowdfunding nato come punto di incontro tra enti e associazioni no profit che necessitano di fondi per finalità sociali, si possono sostenere quattro progetti.

A Milano i proventi raccolti verranno utilizzati per l’avvio e l’allestimento di un laboratorio di falegnameria sociale e di una ciclofficina presso Cascina Nascosta, una struttura situata all’interno del Parco Sempione a Milano e gestita da Legambiente Lombardia. I beneficiari saranno i fruitori della Cascina, in primis ciclisti e cittadini che, opportunamente formati, impareranno a riparare piccoli oggetti e arredi domestici.

A Vicenza l’obiettivo è la riqualificazione dell’aula didattica all’aperto presente nel parco del Retrone che, soprattutto dopo due anni essenzialmente trascorsi al chiuso, rappresenta una grande opportunità per gli studenti della scuola limitrofa. Alla riqualificazione dell’aula si affiancheranno il posizionamento di panchine e tavolini e l’introduzione di nuovi elementi arborei. Gli arredi saranno realizzati con materiale riciclato e resistente alle intemperie.

L’accessibilità alla casa di quartiere Ca’solare presso il Pilastro di Bologna è l’obiettivo della raccolta fondi incentrata sul miglioramento di questa storica struttura all’interno del Parco dell’Arboreto. La riqualificazione consentirà alle persone con disabilità di fruire dei servizi offerti all’interno della cascina superando le difficoltà strutturali a oggi presenti, in un’ottica di piena inclusività.

Gli orti sociali di via Marconi rappresentano una realtà fresca, multifunzionale ed inclusiva nel Comune di Campi Bisenzio dove l’associazione Urban Ca.Re si impegna per migliorare costantemente uno spazio unico e dinamico per la città e i suoi cittadini. I fondi raccolti serviranno all’installazione di un forno comunitario per la panificazione e all’acquisto di due casette per gli attrezzi oltre a materiali e strumenti utili alla lavorazione degli orti, che saranno condivisi e resi disponibili a tutti gli ortisti.

Se anche voi volete contribuire alla raccolta sostenendo uno o più progetti visitate la pagina dedicata.