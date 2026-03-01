domenica 1 Marzo 2026
Recensioni

Nella terra di nessuno

Milena Dominici
di Milena Dominici
vacanze matte
Basta una strada sbagliata per trasformare un viaggio verso casa in un’avventura. Grazie a Bibliotheka Edizioni, torna nelle librerie il romanzo cult “Vacanze matte” di Richard Powell

La famiglia Kwimper – padre, tre figli e una babysitter – ha sempre vissuto di sussidi e di espedienti sfruttando ogni forma di finanziamento statale fin quando, a causa di una strada presa per sbaglio, la loro auto finisce la benzina, di notte, in mezzo al nulla. Senza acqua, cibo o ricovero saranno il giovane Toby e la babysitter Holly a escogitare modi per sopravvivere, come novelli pionieri nella terra di nessuno, in questa landa sperduta ma in fondo ricca di risorse, trasformando i membri della famiglia da assistiti cronici super integrati nell’ingranaggio del sistema americano a persone libere di scegliere il proprio destino.

La vita nuova del gruppo, spartana ma emozionante, è minacciata però dalle incursioni di funzionari statali e assistenti sociali intenzionati a riportarli all’interno del sistema, nonché da criminali incapaci che spingeranno i Kwimper, ormai decisi a difendere il loro piccolo mondo, a escogitare modi creativi e ingenuamente pacifici per neutralizzare le imposizioni e le regole di una società che parla di “sogno americano” ma che si rivela oppressiva, ideologica e profondamente burocratica.

“Romanzo divertente”, “cult della letteratura underground”, “negazione del sogno americano”, secondo le opinioni di estimatori e critici. Vacanze matte di Richard Powell, pubblicato per la prima volta nel 1959 e salutato da un clamoroso successo, venne portato sul grande schermo nel 1962 da Gordon Douglas, con Elvis Presley nel ruolo del protagonista (Follow that dream). Ora è finalmente ricomparso sugli scaffali delle librerie italiane grazie a Bibliotheka Edizioni.

