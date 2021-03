Nel nome di Laura

Vent’anni fa nacque il corso di giornalismo ambientale “Laura Conti” organizzato da Legambiente e “Nuova Ecologia”. Un’esperienza di passione e impegno per docenti e studenti

quando è nata l’idea, durante un freddo pomeriggio di dicembre dell’anno 2000, davanti a una tazza di the, in un bar a pochi passi dalla stazione Termini di Roma, né io né Tonino Perna, allora presidente del Parco nazionale dell’Aspromonte, potevamo immaginare quanta strada avrebbe fatto il corso di giornalismo ambientale che decidemmo, insieme, di dedicare alla memoria di Laura Conti. Diciassette edizioni, oltre 4.000 domande di partecipazione, 413 studenti, 204 borse di studio: pochi numeri per sintetizzare un viaggio cominciato a Cittanova (Reggio Calabria) e che ha attraversato l’Italia, dal Parco del Cilento a quello d’Abruzzo, fino alle Cinque terre, da Roma al campus universitario di Savona, fino alla splendida Villa Nitti di Maratea e a Matera.

L’incontro con Perna era stato preceduto da alcune telefonate, di cui si era fatto promotore Nuccio Barillà, storico dirigente legambientino, vissute con un misto di scetticismo prima e di “frenesia creativa” subito dopo. L’obiettivo, ambizioso fino al limite della temerarietà, era quello di realizzare un corso di giornalismo residenziale di due mesi, a pagamento, in un territorio stretto fra l’Aspromonte e la Piana di Gioia Tauro, che aveva bisogno di essere “narrato” in maniera radicalmente diversa da quella consegnata alle cronache dal peso soffocante della ’ndrangheta. Insomma, un corso di giornalismo ambientale “militante”, a cui si chiedeva di partecipare con il cuore, anche per chi era chiamato a fare il docente (oltre 170 fra professionisti, esperti di settore e professori universitari).

Sarà stato per questa consapevolezza che dovendo immaginare un titolo è scoccata la scintilla di quel nome: Laura Conti. La voce che le viene dedicata nell’Enciclopedia delle donne (ecincloplediadelledonne.it), curata da Renata Borgato, ne descrive così le qualità: obiettività scientifica e partecipazione affettuosa, lucidità di analisi e impegno militante. Sono i valori che abbiamo cercato di trasmettere attraverso il corso di giornalismo ambientale promosso da Legambiente e “La Nuova Ecologia”. C’era sembrato, in quel dicembre di ventuno anni fa, il modo migliore di tenerne viva la memoria. E ricordarlo oggi, nel centenario della nascita, è la maniera più semplice che abbiamo per dirle, ancora, grazie.

* direttore di “Nuova Ecologia” dal 1996 al 2005 e dal 2016 al 2018