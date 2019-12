Dalle fiamme che hanno avvolto l’Amazzonia, e altre foreste nel mondo, al flop della Cop25 di Madrid sui cambiamenti climatici. Il 2019 è stato un anno caldo e di scontro sulla necessità di ridurre drasticamente le emissioni, mentre la concentrazione di CO 2 in atmosfera continua a salire. Ecco perché il 2020 sarà un anno di attesa

Il 2019 è stato un anno caldo, in tutti i sensi. Le fiamme hanno distrutto ampie porzioni di foreste in tutto il mondo e a tutte le latitudini, aggredite dall’ingordigia di materie prime, e di spazi per gli allevamenti, alimentata dal commercio internazionale. Le temperature medie globali sono state da record, ma le potenze mondiali sono ancora riluttanti a un accordo davvero capace di frenare l’emergenza climatica. Molti leader, fra i quali spiccano Donald Trump e Jair Bolsonaro primeggiano al contrario fra i climanegazionisti, indebolendo così ogni velleità di ridurre drasticamente le emissioni.

L’anno che ci stiamo lasciando alle spalle è stato segnato da uno scontro politico e culturale sull’emergenza climatica senza precedenti. Da un lato i già citati negazionisti climatici guidati dai presidenti degli Stati Uniti e del Brasile, dall’altro l’intera comunità scientifica e i giovani dei Fridays for future, che nella giovane attivista Greta Thunberg (person of the year per il Time) hanno trovato l’icona che serviva. Nonostante la grande e partecipata mobilitazione dei venerdì e delle quattro global march per il clima, alcuni “grandi” della Terra hanno però continuato a curare gli interessi delle lobby delle fonti fossili, ignorando le richieste e l’entusiasmo dei giovani che ha riempito le strade di Madrid anche durante la deludente Cop25.

E l’Italia? Il nostro Paese, in extremis, è riuscito ad approvare il decreto clima e la mozione sull’emergenza climatica, la cui prima firma è quella dell’onorevole Rossella Muroni, dando un segnale in linea con quello di altri Stati europei, che presto dovranno cimentarsi con l’attuazione del Gren new deal proposto dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ma le performance ambientali del Belpaese richiedono molto di più. Nel 2019 siamo stati deferiti da Bruxelles per la ripetuta violazione dei limiti di biossido di azoto nell’aria e per il non adeguamento alle norme dei sistemi di trattamento delle acque di scarico in oltre 700 agglomerati. Siamo poi stati condannati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per non aver protetto i cittadini di Taranto che vivono nelle aree colpite dalle emissioni dell’Ex Ilva, per non aver adeguato 44 discariche alle disposizioni della direttiva del 1999 in materia e per inadempimenti nella gestione della Xylella fastidiosa.

Insomma, tanto resta da fare per tutelare e valorizzare l’ambiente. Ecco perché il 2020 si apre in un clima di attesa. Servono impegni e decisioni importanti per il futuro del pianeta e di chi lo abita. Per dirla in altre parole, è indifferibile un nuovo e ambizioso accordo sulle emissioni climalteranti. Per questo gli occhi di milioni di giovani sono rivolti alla Cop26 in programma a novembre a Glasgow. All’apertura della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sapremo se per i successivi quattro anni alla Casa Bianca ci sarà ancora Donald Trump o un leader all’altezza della sfida che il mondo ha di fronte.

Intanto, la concentrazione di CO 2 in atmosfera non smette di aumentare e a novembre ha superato le 410 parti per milione. Bisogna agire subito.

Francesco Loiacono

direttore La Nuova Ecologia

Ps. Noi di Nuova Ecologia copriremo con impegno e passione gli eventi e la cronaca ambientale del 2020.

Per seguirci sempre più da vicino vi suggeriamo di entrare nella nostra comunità (ricevendo ogni mese un contenuto speciale in omaggio) e di seguirci sui nostri canali social. O di abbonarvi al nostro mensile.

Buon anno a tutte e a tutti!