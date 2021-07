Nave portacontainer affondata in Sri Lanka: è strage di animali marini

Dopo il naufragio del giugno scorso è disastro ambientale. A morire centinaia di tartarughe marine rinvenute, così come cinque balene, decine di delfini e un numero imprecisato di squali

La strage di animali marini non si ferma in Sri Lanka. Sono solo alcune delle conseguenze dell’incendio della nave portacontainer X-Press Pearl, in fiamme al largo dell’isola asiatica. L’imbarcazione, registrata a Singapore, lunga quasi 190 metri, trasportava sostanze chimiche combustibili, gasolio, acidi (25 tonnellate di acido nitrico), materie prime per la cosmesi, plastica e altri prodotti stivati in quasi 1.500 container. Era partita dall’India e sarebbe dovuta attraccare al porto di Colombo. Ma a 14 chilometri dalla destinazione è andata improvvisamente in fiamme e poi è affondata. Ciò ha provocato uno sversamento di detriti in mare e nella vicina spiaggia di Negombo, popolare destinazione turistica.

Gli effetti lungo quelle coste si sarebbero visti sin dalle prime ore. Dopo l’affondamento, infatti, miliardi di piccolissime palline di plastica, denominate in gergo “nurdles”, avevano cominciato a ricoprire le spiagge. Esca letale per tutti gli animali marini che, come avrebbe documentato successivamente The Pearl Protector, associazione di tutela ambientale cingalese, avevano cominciato a morire. A morire sono state centinaia di tartarughe marine rinvenute, così come cinque balene, decine di delfini e un numero imprecisato di squali che, come il balena della foto, sono incappati in quelle palline di plastica micidiali scambiate per cibo. Senza contare le migliaia di uccelli marini e le altre specie di pesci che, anche in casi come questo, non fanno più notizia. Tutte vittime di una strage infinita.