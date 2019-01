Compie 150 anni la rivista Nature, considerata la ‘bibbia’ della comunità scientifica internazionale. Era il 1869 quando uscì il primo numero del magazine, anno in cui lo stato americano del Wyoming approvava la prima legge che sanciva il diritto di voto alle donne, lo scrittore russo Lev Tolstoj pubblicava i volumi finali del suo epico romanzo ‘Guerra e Pace’, in Egitto veniva inaugurato il canale di Suez, in India nasceva il Mahatma Gandhi.

“Il mondo era diverso allora, ma 150 anni dopo alcune cose rimangono le stesse. Una di queste è Nature – si legge nell’editoriale di questo numero speciale della rivista – Non è stata la prima e non è la più antica rivista scientifica. Ma festeggeremo, soprattutto a novembre”, mese che segna l’avvio ufficiale 150 anni fa delle pubblicazioni settimanali.

La redazione di ‘Nature’ ha spiegato che l’anniversario del 150 anni dalla fondazione sarà l’occasione per uno sguardo a come si è evoluta la scienza in questi anni, così come il contesto politico in cui opera, a quali sono stati i progressi più importanti in molte discipline e a come è cambiato il ruolo della scienza nella società in senso lato. A tal proposito, ‘Nature’ aprirà i suoi archivi ai lettori condividendo con loro riflessioni sul futuro della ricerca. Perché “gli anniversari – si legge nell’editoriale – sono prima di tutto un’opportunità per riflettere”.

