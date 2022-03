NATURA IN CITTÀ

Presentazione del numero di marzo di Nuova Ecologia

La gestione del verde nelle aree urbane è uno strumento di pianificazione cruciale per migliorare la qualità della vita e garantire una convivenza sana con gli animali in città, compresi quelli selvatici. In questo numero: la “Mattanza colombiana” degli attivisti; “Mesopotamia nella palude”, tra crisi climatica e siccità; il consumo energetico dei Bitcoin; “La profezia di Calvino” sull’Antropocene; il giro del mondo artico dell’ultracyclist Omar Di Felice.

In diretta streaming, 1 marzo, alle ore 11.30 sul nostro sito e sui canali social della rivista, oltre che sulla pagina Linkedin di Legambiente.

Introduce e modera il direttore Francesco Loiacono, intervengono: Papik Genovesi, responsabile coordinamento fauna selvatica Ispra; Antonio Nicoletti responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente; Davide Tocchetto, agronomo; i giornalisti Giulia Assogna, Marco Carlone, Fabio Dessì e Tiziana Guerrisi.

Durante la diretta Gianlorenzo Ingrami realizzerà delle vignette sui temi affrontati.