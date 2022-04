Unfakenews, bufale e verità su animali e piante in città

L’associazione ambientalista, attraverso la sua campagna Unfakenews realizzata insieme a La Nuova Ecologia e nata per contrastare le bufale ambientali, smonta sul numero di marzo della rivista alcune fake news sulla natura in città, sintetizzate qui di seguito con domande e risposte

Nelle città è bene piantare qualsiasi specie di albero, ovunque e comunque.

FALSO – Piantare alberi in città è una buona pratica per migliorare la qualità della vita di chi le abita: purificazione dell’aria da polveri, contaminanti e gas nocivi, produzione di ossigeno, attenuazione inquinamento acustico, miglioramento del microclima, decoro, svago. Ma bisogna piantare l’albero giusto nel posto giusto. Serve attenzione a quali specie di alberature utilizzare. Sebbene possano essere utilizzate specie non autoctone ma importanti per determinati aspetti, ad esempio la capacità di ripulire l’aria e assorbire CO2, altre possono procurare più danni che benefici perché invasive. Come la Ailanthus altissima, che con il suo sviluppo incontrollato causa inquinamento floristico, perdita di biodiversità, pericolo sanitario, danni economici, estetici e al patrimonio storico e archeologico. Inoltre, non è sufficiente piantare alberi ma bisogna dedicare attenzione alle cure che richiedono, alla pulizia del fogliame, alla corretta manutenzione e potatura delle piante.

Le nostre città sono sempre più frequentate da specie di fauna selvatica perché c’è meno disponibilità di cibo nei loro habitat.

FALSO – La presenza di animali come cinghiali, volpi, lupi e uccelli nelle città cresce sia per motivi ecologici, in quanto luoghi sicuri dove non si esercita attività venatoria, sia perché crescono le aree naturali attorno alle aree urbanizzate a causa dell’abbandono del territorio, conseguenza della diminuzione delle attività agricole e dell’avanzare del bosco. Ma soprattutto crescono per l’inadeguata gestione dei rifiuti: nelle città c’è troppo cibo, facilmente reperibile vista l’alta disponibilità di rifiuti organici e scarti alimentari. Quando ci sono molte risorse trofiche, gli animali tendono a concentrarsi dove ne trovano di più.

Per risolvere il problema della fauna selvatica si deve estendere la caccia anche in città.

FALSO – Aprire la caccia nei centri abitati sarebbe un problema più che una soluzione, per motivi legati alla sicurezza e per l’inefficacia della misura. Diversi studi dimostrano che l’espansione di determinate specie di ungulati, come i cinghiali, non può essere controllata con i metodi di caccia tradizionali, che non hanno alcuna efficacia nel limitare l’accrescimento delle popolazioni. Il problema va affrontato a monte tramite misure di contenimento e prevenzione, una corretta gestione dei rifiuti e disincentivando la diffusa pratica di dar da mangiare agli animali selvatici, attività peraltro già vietata da leggi e da ordinanze locali.