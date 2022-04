Natura in città

Il verde nelle aree urbane combatte le ondate di calore, previene le alluvioni, assorbe la CO 2 , migliora la qualità della vita. E grazie ai corridoi ecologici fa aumentare la biodiversità. Con la quale convivere in equilibrio è possibile

Dal mensile di marzo. Piantare mille miliardi di alberi nel mondo per risolvere la crisi climatica. Se ne parla da un po’. Da quando nel 2019 Science ha pubblicato uno studio del Crowther Lab che dimostrerebbe l’enorme potenziale di sequestro di carbonio operato dalle piante. A partire da questo report è nata la campagna “One trillion trees” del World economic forum, che mira al ripristino e alla piantumazione di foreste per arrivare a quota mille miliardi nel 2030. Un target condiviso da iniziative simili, come “Trillion tree campaign” e “Trees for Jane”. E soprattutto sposato dal G20 di Roma – “condividiamo l’obiettivo ambizioso di piantare collettivamente mille miliardi di alberi, concentrandoci sugli ecosistemi più degradati del pianeta” – e rilanciato a Glasgow durante la Cop26. Su questa nature based solution, fra gli altri, insiste Stefano Mancuso, l’ormai celebre professore di Arboricoltura generale ed etologia vegetale dell’Università di Firenze. «Negli ultimi due secoli abbiamo tagliato duemila miliardi di alberi e la conseguenza è anche la causa del riscaldamento globale», spiega. Lo scienziato aggiunge che tagliando gli alberi non si influisce soltanto sulla CO 2 in atmosfera ma anche sul decremento delle specie che vivono intorno agli stessi alberi.

Il verde deve farsi strumento nella progettazione stessa delle città, non essere la “ciliegina verde” per rendere più grazioso l’arredo urbano – Antonio Nicoletti

Ma è raggiungibile questo obiettivo? Non ne è convinto Francesco Ferrini, collega di Mancuso all’Università di Firenze, dove insegna Arboricoltura generale e coltivazioni arboree. «Bisogna rapportare i numeri alla realtà dei territori – sostiene – Un conto è dire che avremmo bisogno di questi alberi, un altro rendere possibile la loro piantumazione. Richiederebbe l’investimento di decine di miliardi di dollari e una superficie libera che non abbiamo. Anche con densità elevatissime, come 1.000 alberi per ettaro, servirebbe una superficie grande come il Canada». Secondo Ferrini, l’errore è già nello studio del Crowther Lab perché gli autori avrebbero considerato anche ecosistemi stabili come pampas argentine, praterie americane o parchi dell’Africa subsahariana, dove la piantagione di alberi «intaccherebbe un equilibrio instaurato in millenni». Inoltre, per arrivare a quota mille miliardi entro il 2030, «bisognerebbe metterne a dimora 100 miliardi all’anno e visto che non si pianta tutti i giorni, ma solo in alcuni periodi, dovremmo piantare circa 800 milioni di alberi al giorno». Una soluzione, sulla falsariga delle green belt nordeuropee, potrebbe essere piantarne «un numero ragionevole vicino a grandi conurbazioni, lasciando che la ricrescita spontanea delle foreste si riappropri dei terreni che gli sono stati sottratti nel tempo. In Italia a causa dell’abbandono dei terreni agricoli il bosco è aumentato del 10% negli ultimi trent’anni: dobbiamo sostenere questa ricrescita».

Se infuria il dibattito sulla fattibilità e l’utilità di piantare mille miliardi di alberi in poco meno di nove anni, c’è concordia nel riconoscere l’importanza del verde pubblico nelle città, come racconta Giulia Assogna nell’articolo Benefici in pianta. Se ben gestito, il verde garantisce una serie di preziosi servizi ecosistemici. Dagli effetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – “isole di fresco” vs ondate di calore – all’intercettazione delle piogge per diminuire il rischio di alluvioni improvvise, sempre più frequenti alle nostre latitudini. Per non dire del ruolo delle piante contro l’inquinamento: le foglie, oltre ad assorbire CO2 e produrre ossigeno, trattengono polveri sottili e altri inquinanti dannosi per la salute. Insomma, «il verde deve farsi strumento nella progettazione stessa delle città, non essere la “ciliegina verde” per rendere più grazioso l’arredo urbano – spiega Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente – E da questo punto di vista l’Italia ha tanto da imparare, anche se non mancano esempi virtuosi: Torino e alcuni centri in Alto Adige, innanzitutto, il progetto “ForestaMi” nel Parco Nord di Milano, “Forest city” a Prato, “Dona un albero” a Firenze, “Mettiamo radici per il futuro” in Emilia-Romagna».

Più verde in città significa naturalmente più biodiversità. Lo spiega bene Piero Genovesi, responsabile Ispra del servizio per il coordinamento della fauna selvatica, nel contributo scritto per noi. L’esperto sottolinea l’importanza dei corridoi ecologici nello scambio fra natura urbana e periurbana e in quello fra corridoi stessi. Il rovescio della medaglia di questa ricchezza, come sanno bene i cittadini romani, è l’avvicinamento della fauna selvatica, che dobbiamo imparare a gestire e prevenire. C’è poi il rischio che attraverso questi corridoi verdi entrino nelle città specie aliene invasive. Anche qui, Genovesi suggerisce di investire in prevenzione e di far tesoro degli errori commessi in passato, senza ripeterli.