In Senato si è organizzato formalmente l’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, che ha eletto presidente l’onorevole Michela Vittoria Brambilla di Forza Italia, presidente del Movimento animalista e promotrice dell’iniziativa. Vicepresidenti dell’intergruppo sono le senatrici Loredana De Petris (Leu) e Loredana Russo (M5s), segretarie l’onorevole Paola Frassinetti (FdI), l’onorevole Patrizia Prestipino (Pd) e la senatrice Rosellina Sbrana (Lega).



All’Intergruppo, che ha lo scopo di promuovere la tutela degli animali e dei loro diritti attraverso l’attività legislativa, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo, hanno aderito numerosi parlamentari di tutti i gruppi politici, determinati a dare risposte alle istanze di milioni di italiani che amano gli animali e vogliono vederli rispettati. Il primo passo, deciso oggi, consiste nel sollecitare l’assegnazione e la calendarizzazione, nelle commissioni competenti, delle proposte di legge già presentate sui temi definiti “prioritari” durante la discussione: inasprimento delle sanzioni penali per maltrattamento e uccisione di animali, riconoscimento degli animali come “esseri senzienti” e conseguente adeguamento anche del codice civile, riduzione dell’Iva sugli alimenti per animali e sulle cure veterinarie, prezzo dei farmaci destinati agli animali, norme sull’accesso degli animali d’affezione nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Il gruppo resta aperto all’iscrizione di altri parlamentari.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook