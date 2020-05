L’iniziativa di Edizioni MILLE verrà presentata oggi alle 18 nello spazio web del Salone internazionale del Libro di Torino. In totale sette volumi, destinati a bimbi e ragazzi da 0 a 16 anni

Si chiama “MILLEragazzi” il progetto lanciato da Edizioni MILLE nella settimana dell’edizione straordinaria del Salone di Torino per presentare una serie di libri pensati per i giovani lettori. In totale sette volumi, destinati a bimbi e ragazzi da 0 a 16 anni, curati da Nicoletta Molinero e firmati da otto tra scrittori e illustratori: Giulia Balducci, Rudy Benedetti, Lab Liù, Michela Macrì, Cristiano Polato, Camilla Versino, EricaVale Morello e il poeta e pedagogista Gianni Milano.

Perché questa iniziativa editoriale proprio adesso? Perché la fascia di popolazione che manifesterà le più gravi conseguenze della prolungata quarantena è quella dei bambini: orizzonti fisici circoscritti, convivenza forzata e non sempre in ambienti adeguati, debolezza della continuità scolastica soprattutto per la mancanza di relazioni con insegnanti e compagni, mancanza di esperienze che permettano di relativizzare quella presente, sono elementi che richiedono una chiamata alla responsabilità educativa degli adulti e interventi che fin d’ora devono aprire le opportunità di recupero e sviluppo psicologico e culturale. L’attesa dei libri ha generato un interessante spazio di avvio della relazione fra gli autori di “MILLEragazzi” e il loro pubblico: una pagina di Facebook e una di Instagram, hanno portato ai giovani interlocutori e ai loro familiari parole, immagini, video che hanno aperto visioni utili a sostenere la quarantena e a prospettare il “dopo”.

I libri adesso sono pronti per essere conosciuti. La presentazione del progetto si terrà in anteprima sulla pagina Facebook e Instagram e nello spazio web del Salone internazionale del Libro di Torino SALTOEXTRA con il lancio del trailer e i dettagli dell’iniziativa e, per tutta la settimana seguente, con la presentazione di un libro al giorno, attraverso contributi audio-video degli autori, della curatrice e dell’editore.