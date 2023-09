Nasce la “Mappa delle Meraviglie dell’Italia da scoprire”

SharryLand lancia nella cornice di EcoArea better living la prima “Mappa delle Meraviglie” per la messa in rete delle Aree Interne italiane. Un ecosistema digitale per dare sviluppo

sostenibile alle comunità locali in chiave di turismo green & slow.

SharryLand – start-up innovativa e Società Benefit nata a Padova nel 2017 – ha realizzato la “Mappa delle Meraviglie dell’Italia da scoprire”, la prima piattaforma e App italiana dell’immenso patrimonio naturalistico, artistico e culturale dell’Italia fuori dalle classiche rotte del turismo di massa. L’obiettivo è duplice: valorizzare l’identità delle comunità locali e, soprattutto, dare uno strumento strategico per la loro crescita sociale ed economica attraverso lo sviluppo di forme di turismo sostenibile.

Supportata dall’investimento impact della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, SharryLand fonda il suo modello di attività su tre pilastri. Digitalizzare e narrare il patrimonio diffuso, mettere in rete e connettere residenti, viaggiatori, operatori culturali ed economici e infine fornire strumenti di “filiera corta” per favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di viaggi, esperienze, prodotti e servizi.

Questo grazie a una APP nazionale in 5 lingue, una mappa geolocalizzata e “glocal” e un social marketplace completo di strumenti di community. Con questo ecosistema, la “Mappa delle Meraviglie” costituisce ad oggi l’unica risposta strategica e inclusiva ai bisogni di sviluppo turistico e sostenibile delle cosiddette Aree Interne che coprono il 60% del territorio italiano e ospitano 13 milioni di abitanti in circa 4.000 piccoli comuni.

Entrando nella Mappa delle Meraviglie, enti e operatori locali non dovranno più occuparsi di tecnologia ma potranno concentrarsi su quello che amano e conoscono di più: il loro territorio con le sue “Meraviglie” ed eccellenze: natura, arte, storia, tradizioni, sapori. Questo percorso di digitalizzazione, crescita sostenibile e tutela ambientale si basa su un approccio partecipativo e “bottom up” e vede al centro anche la formazione di nuove professionalità.

Nel linguaggio di SharryLand i progetti territoriali si chiamano “Land” e sono il tema specifico dell’incontro che si terrà mercoledì 11 ottobre 2023 in presenza e online presso EcoArea a Rimini.

Luigi Alberton, fondatore e CEO di SharryLand, sottolinea: “La forza dei Land è proprio nel network nazionale: i Land sono collegati tra loro, piccole reti locali che insieme formano una rete più grande e più forte, una rete che, nel rispetto delle identità locali, è capace di far sentire la propria voce in tutta Italia e nel mondo. Con un impatto duraturo nel tempo.”

Chiosa Romano Ugolini, Amministratore Delegato del centro polifunzionale e incubatore EcoArea better living di Rimini: “Ci ritroviamo pienamente coinvolti nella partecipazione e divulgazione del progetto SharryLand perché riteniamo sia la soluzione alle tante criticità delle Aree Interne. Il nostro petrolio, metaforicamente parlando, si trova sotto forma di storia, cultura, tradizioni e meraviglie uniche al mondo, abbiamo dunque il dovere di portarle in superficie e valorizzarle lasciando così un’eredità positiva ai territori.”

Il programma e il modulo per la prenotazione alla partecipazione in presenza o da remoto sono disponibili sul sito di SharryLand a questo indirizzo