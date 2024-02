Nasce Hyvolution Hub, la comunità europea dell’idrogeno

Dall’edizione 20204 di Hyvolution nasce la piattaforma di networking in cui le parti interessate allo sviluppo dell’energia dall’idrogeno possono incontrarsi, scambiare idee, condividere conoscenze e collaborare, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno

Hyvolution si conferma il principale salone al mondo dedicato al settore dell’idrogeno, con la partecipazione di ben 11.503 visitatori e 572 espositori e marchi. L’edizione 2024, andata in scena il 30 e 31 gennaio e il 1° febbraio presso l’Expo Porte de Versailles di Parigi, si è confermata come punto di riferimento internazionale solido per tutti gli stakeholder politici ed economici che operano in un settore, quello dell’idrogeno, in forte ascesa. Una tre giorni in cui sono state messe in evidenza tantissime idee, progetti e soluzioni volte ad accelerare una transizione sempre più verde e carbon-free.

Bilancio più che positivo per un appuntamento che ha visto riuniti gli operatori dell’intera filiera dell’idrogeno e che ha una valenza ormai sempre più internazionale: annunciata la prossima prima edizione di Hyvolution Canada, che si terrà il 1° e il 2 ottobre 2025 presso il Centre d’Évènements et de Congrès Interactifs (CECi) a Trois-Rivières.

In aggiunta, dopo l’esordio di Hyvolution Chile nel 2023, che ha riunito per 3 giorni circa 3.800 visitatori e 70 espositori a Santiago, il principale appuntamento sul tema idrogeno in America del Sud torna per la seconda volta dal 3 al 5 settembre 2024, sempre a Santiago.

Hyvolution Paris 2024 ha visto la presenza di più di 350 relatori protagonisti dei tanti eventi nell’evento, come ad esempio l’Hyvolution Summit, 5 conferenze tematiche, il Congresso sull’Analisi del Gas e un ampio spazio dedicato alla formazione e al lavoro. La prossima edizione di Hyvolution (l’ottava) si terrà sempre a Paris Expo Porte de Versailles il 28, 29 e 30 gennaio 2025.

In attesa dei prossimi eventi, la comunità degli stakeholder dell’idrogeno si può incontrare ogni giorno online. Piattaforma innovativa con l’obiettivo di dare maggiore risalto all’intera comunità, Hyvolution Hub è stata lanciata il 2 febbraio, proprio subito dopo la chiusura di Hyvolution Paris, e vede già registrate più di 20.000 persone. Oltre all’accesso alle conferenze online registrate e in diretta, garantisce networking e matchmaking con i partecipanti, piano interattivo, programma, contenuti di qualità ed eventi dal vivo organizzati durante tutto l’anno in collaborazione con Silke Frank (Hydrogen Moves), che riuniscono esperti del settore dell’idrogeno da tutto il mondo.

