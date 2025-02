Nasce l’area marina protetta Costa di Maratea

Mase e Ispra presentano la prima proposta di perimetrazione e zonizzazione della riserva a distanza di 33 anni dall’inserimento della costa lucana tra i siti di reperimento per l’istituzione di aree protette. Legambiente: “Finalmente. Adesso si valorizzi il suo patrimonio naturalistico e ambientale”

Dopo un lungo e accidentato percorso è stata presentata in un incontro pubblico organizzato da Ministero dell’Ambiente ed Ispra, la prima proposta di perimetrazione e zonizzazione dell’Area Marina Protetta “Costa di Maratea”. A distanza di 33 anni dall’inserimento della costa di Maratea tra i siti di reperimento per l’istituzione di aree protette e dopo 5 anni dall’avvio dell’iter per l’istituzione dell’Area Marina Protetta “Costa di Maratea”, “finalmente si cominciano a vedere i frutti di tanta attesa” – dichiara Giuseppe Ricciardi, presidente di Legambiente Maratea – È opportuno sottolineare che i ritardi accumulati sono per molti versi ingiustificati, soprattutto quello degli ultimi 5 anni considerato che, come appreso dai tecnici di Ispra e Mase, gli studi preparatori per dare avvio alla fase finale di istituzione dell’area marina protetta di Maratea sono pronti da anni. Oggi è una svolta storica per il nostro Comune. A questa Amministrazione va il merito di aver sbloccato lo stallo in cui Maratea era prigioniera da ormai cinque anni”.

Superati i blocchi e i veti del passato – sostiene Antonio Lanorte, presidente regionale di Legambiente – comincia adesso una fase di costruzione vera e propria dell’Area Marina Protetta a cui è chiamata a partecipare tutta la comunità locale compresi coloro che manifestano perplessità nei confronti dell’istituzione dell’Amp. Noi crediamo – sottolinea Lanorte – che sia anche compito di un’associazione ambientalista come Legambiente, che tanto si è spesa in tutti questi anni per raggiungere questo risultato, far comprendere a tutti i cittadini che abitano e operano su questo territorio che l’Area Marina Protetta rappresenta un valore aggiunto e che la tutela e la conservazione del mare sono presupposti imprescindibili per lo sviluppo del territorio”.

“La nascita dell’amp Costa di Maratea – dichiara Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree Protette di Legambiente – è una buona notizia per il territorio e per la comunità marateota, ma è importante per il Paese perché segna la ripresa dell’azione del Ministero nella istituzione di nuove aree protette marine ferme da tempo. L’amp Costa di Maratea arriva dopo 33 anni dalla decisione del Parlamento e dopo 5 anni dall’avvio della procedura istitutiva tecnica, tempi troppo lunghi per raggiungere i target previsti dalla Strategia della Ue per la biodiversità di proteggere il 30% di territorio e di mare entro il 2030. Per questa ragione chiediamo di fare presto e bene, per non perdere ulteriori opportunità, ma anche per dimostrare che l’intera filiera istituzionale, le associazioni e gli stakeholders del nostro Paese sono capaci di raggiungere obiettivi importanti”.