Oggi a Napoli si è tenuta l’ultima giornata di lavori della ‘Conferenza Internazionale Resilience and Sustainability of Cities in Hazardous Environments’, organizzata dalla Global Volcanic and Environmental Systems Simulation dal 26 al 30 novembre.

Nell’atto conclusivo della Conferenza, che ha visto la partecipazione di università Italiane e straniere come quelle provenienti dal Brasile e dal Madagascar, c’è stato l’incontro con le scuole delle aree rosse del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Importante la partecipazione degli studenti, con i ricercatori che hanno ascoltato i ragazzi nella descrizione dei loro progetti e assistito a un vero e proprio tg dell’ambiente realizzato con inviati sul campo che hanno raccolto la testimonianza della gente comune su tutte le delicate problematiche ambientali del territorio. Un gruppo di studenti ha indossato in segno di protesta una maglietta con tante mani verdi, simbolo della riappropriazione del patrimonio ambientale. Non sono mancati i riferimenti alla problematica della Terra dei fuochi, raccontata con alcune coreografie realizzate dagli studenti.

“Da Napoli lanciamo l’appello al governo affinché introduca nelle scuole l’educazione al rischio – ha affermato Grazia Paolella, presidente del Comitato Scientifico della Conferenza – Chiediamo di istituire nelle scuole italiane l’educazione al rischio, inserire nei curriculi questo approfondimento particolare al fine di fare veramente un discorso di prevenzione, formazione e di educazione all’ambiente”.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook